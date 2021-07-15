نورويتش يمدد عقد سورنيسن

لندن (د ب أ)

أعلن نادي نورويتش سيتي الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعب الوسط الدنماركي جاكوب سورنيسن، بحيث يبقى في صفوف الفريق حتى عام 2024 مع خيار التمديد لعام آخر.

وذكر الموقع الرسمي لنورويتش أن سورنيسن «23 عاماً» انضم إلى الفريق قادماً من إيسبيرج الدنماركي مع انطلاق الموسم الماضي «2021/2020»، وشارك في أول مباراة له كظهير أيسر بديلاً للمصاب تشافي كوينتيلا أمام برينتفورد.

وأوضح النادي أن من نقاط قوة سورنيسن إمكانياته المتعددة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، كما شارك كلاعب وسط في 34 مباراة للفريق، في بطولتي دوري الدرجة الأولى «شامبيونشيب» وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كان سورنيسن قد سجل هدفه الأول للفريق في المباراة التي فاز فيها 2 / 1 على نوتنجهام فورست في ملعب «كارو رود» في ديسمبر الماضي.

وبعد توقيعه على العقد قال سورنيسن في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: إنه نادٍ رائع ويعمل به أشخاص رائعون، أنا أتطلع لرؤية الجماهير في الفترة المقبلة.

وأضاف: لقد كانت خطوة كبيرة بالنسبة لي، نورويتش هو أول فريق ألعب له خارج الدنمارك، لكنني أعتقد أنها الخطوة المناسبة بالنسبة لي كي أطور نفسي.

كان نورويتش سيتي قد صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه بلقب بطولة الدرجة الأولى الموسم الماضي، كما صعد معه فريقا برينتفورد وواتفورد.