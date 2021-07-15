وستهام يترقب مصير لينجارد

لندن (د ب أ)

أبدى نادي وستهام يونايتد الإنجليزي، ثقته في التعاقد مع جيسي لينجارد جناح فريق مانشستر يونايتد، لكنه ينتظر القرار الأخير في مستقبل اللاعب مع ناديه الحالي.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً عاد إلى مانشستر يونايتد، ليشارك في تدريبات الفريق، استعداداً للموسم الجديد، كما أنه سيعقد محادثات مع النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الفريق، مع تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده مع يونايتد.

وأضافت أن وستهام تعاقد مع لينجارد على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث سجل تسعة أهداف للفريق الذي يدربه الاسكتلندي ديفيد مويس، الأمر الذي نتج عنه عودته لصفوف المنتخب الإنجليزي.

وكان لينجارد ضمن قائمة مكونة من 33 لاعباً للمنتخب الإنجليزي خلال الاستعداد لمنافسات أمم أوروبا «يورو 2020»، كما شارك في مباراتين وديتين قبل انطلاق البطولة، قبل أن يتم استبعاده من ضمن سبعة لاعبين آخرين لم يضمهم جاريث ساوثجيت للقائمة النهائية للفريق.

وأنهى وستهام الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز السادس برصيد65 نقطة.