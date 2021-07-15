بوجاتشر يحكم قبضته على «تور دي فرانس» بلقب الـ18

باريس (رويترز)

اقترب تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات، من الاحتفاظ بلقب سباق فرنسا للدراجات، بعد تحقيق فوز تاريخي جديد بانتصاره بالمرحلة 18 الجبلية البالغ طولها 129.7 كيلومتر من باو إلى لوز أرديدن.

وتفوق المتسابق السلوفيني بسرعته الكبيرة على كافة منافسيه قبل 500 متر على خط النهاية في قمة لوس أرديدن، حيث جاء خلفه الدنماركي يوناس فينجيجارد والإكوادوري ريتشارد كاراباز في المركزين الثاني والثالث بفارق ثانيتين عنه.

وفي الترتيب العام، يتفوق بوجاتشر بفارق هائل يبلغ 5 دقائق و 45 ثانية عن فينجيجارد، بينما يأتي كاراباز في المركز الثالث في الترتيب العام متأخراً بست ثوانٍ أخرى. وتعثر الكولومبي ريجوبرتو أوران، صاحب المركز الرابع في الترتيب العام عند البداية، في الصعود قبل الأخير إلى كول دو تورماليه ليتراجع للمركز العاشر في الترتيب العام.

ويحتل الأسترالي بن أوكونور المركز الرابع في الترتيب العام، متأخراً بفارق ثماني دقائق و18 ثانية عن الصدارة قبل يومين من المرحلة الأخيرة الفردية ضد الساعة بعد غد السبت.