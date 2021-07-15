هاشيك مدرباً لـ «رجال الأرز»

بيروت (أ ف ب)

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم الخميس، تعيين المدرب التشيكي إيفان هاشيك مدرباً لمنتخبه الأول المشارك في تصفيات مونديال 2022، خلفاً للمحلي جمال طه الذي انتهى عقده.

وسيقود هاشيك منتخب «رجال الأرز» في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى المونديال، وكأس العرب التي تستضيفها قطر بنهاية العام الجاري، والتي تنظم بإشراف الاتحاد الدولي «فيفا»، بالإضافة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والتي تقام في الصين، والتي تأهل إليها المنتخب اللبناني تلقائياً بعد بلوغه الدور الحاسم من التصفيات.

ويُعدّ هاشيك «57 عاماً» من أعمدة نادي سبارتا براغ كلاعب في ثمانينيات القرن الماضي، حيث توّج معه ببطولة تشيكوسلوفاكيا خمس مرات، ثم لعب مع ستراسبورج الفرنسي لأربعة مواسم، وكانت له تجربة في الدوري الياباني مع سانفريتشي هيروشيما وجيف يونايتد إيتشيهارا، قبل أن يختتم مسيرته مع سبارتا براغ مجدداً.

وبدأ مسيرته التدريبية عام 1999 مع ناديه الأم سبارتا براغ، حيث استمرّ لموسمين توج فيهما بلقب الدوري التشيكي، ثم درب ستراسبورج لموسمين أيضاً، قبل الانتقال إلى الدوري الياباني، حيث أشرف على فيسيل كوبي، وبعدها تولى الإدارة الفنية لنادي الوصل.

وفي موسم 2006-2007 عاد هاشيك إلى الدوري الفرنسي ليشرف على تدريب سانت إيتيان العريق، ومنه إلى شباب الأهلي، حيث توج معه بلقب الدوري والكأس السوبر، وصولاً إلى تدريب منتخب التشيك عام 2009.

استمر ثلاثة أشهر خاض خلالها خمس مباريات فاز في ثلاثة منها على بولندا وسان مارينو وبلجيكا، وتعادل مرتين مع سلوفاكيا وإيرلندا الشمالية، إلا أن هذه النتائج لم تكن كافية للتأهل إلى مونديال جنوب أفريقيا 2010.

عاد بعدها إلى شباب الأهلي قبل أن يتولى الهلال السعودي عام 2012 وقاده إلى لقب كأس ولي العهد، ثم قطر القطري عام 2014، والفجيرة لموسمين بين 2014 و2016 ثم نادي الإمارات الإماراتي (2016-2017) وعاد إلى الفجيرة (2018-2019).

ويلعب منتخب لبنان في الدور الحاسم ضمن المجموعة الأولى التي تضم إليه منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والإمارات والعراق وسوريا.

ويدشن لبنان مسيرته في الثاني من سبتمبر بمواجهة مضيفه «الأبيض».