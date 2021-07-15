كيربر تنضم لقائمة المنسحبين من أولمبياد طوكيو

برلين (رويترز)

أصبحت أنجليك كيربر، الحاصلة على ميدالية أولمبية، أحدث اسم كبير يقرر الغياب عن منافسات التنس أولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها من 23 يوليو تموز وحتى 8 أغسطس، حيث قالت اللاعبة الألمانية اليوم الخميس إنها تعاني من الإرهاق من توالي المشاركة في البطولات.

وفازت كيربر، الحاصلة على ثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، بالميدالية الفضية في منافسات السيدات في أولمبياد ريو 2016. وشاركت اللاعبة البالغ عمرها 33 عاماً في ثلاث بطولات على الأراضي العشبية الشهر الماضي، وأحرزت اللقب في باد هومبورج، وبلغت قبل النهائي في ويمبلدون.

وقالت كيربر في بيان: تمثيل ألمانيا في لندن 2012 وريو 2016 باللعب مع الفريق الألماني، من أفضل ذكرياتي في مسيرتي حتى الآن.

وأضافت: هذا يجعلني أشعر بإحباط أكبر بقول واقع إن جسدي يحتاج إلى الراحة بعد عدة أسابيع مرهقة، وأنه يجب أن أتعافى أولا قبل استكمال التنافس هذا الصيف.

وتابعت: أشكركم على دعمكم، وهذا القرار كان صعباً جداً بالنسبة لي، كل التوفيق للرياضيين الألمان في طوكيو، سأفتقدكم. وانسحب مجموعة من لاعبي التنس البارزين عن المشاركة في الأولمبياد منهم روجر فيدرر ورفائيل نادال ودومينيك تيم وسيرينا وليامز وسيمونا هاليب وبيانكا أندريسكو، وسيغيب أيضاً البريطاني دانييل إيفانز ومواطنته جوهانا كونتا بعد إصابتهما بكوفيد-19.