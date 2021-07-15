روبن: القرار هذه المرة «جواب نهائي»!



أمستردام (د ب أ)

أعلن الجناح الهولندي المخضرم آريين روبن اعتزال كرة القدم للمرة الثانية، وأكد روبن لاعب بايرن ميونيخ الألماني سابقاً أن اعتزاله «نهائي»، وذلك بعد عام واحد من عودته لنادي طفولته، جرونينجين الهولندي.

وقال روبن «37 عاماً» عن اعتزاله، هو «قرار صادق»، رغم أن «قلبه الكروي كان

يود الاستمرار»، لكنه أكد أهمية التحلي بالواقعية، وأضاف «أنا لست لاعباً في النادي لكن مشجعاً لجرونينجين».

ورحل روبن عن البايرن في 2019 بعد عشرة أعوام قضاها في ميونيخ، وحاول أن

يسجل عودة مفاجئة في الموسم الماضي من خلال جرونينجين، لكي يساعد الفريق بشكل جزئي في أزمته مع جائحة كورونا، ولكن الإصابات عطلت مساعيه للعودة لمستواه المعهود، حيث شارك في سبع مباريات فقط في الموسم الماضي.

وبدأ روبن مسيرته الاحترافية في جرونينجين عام 2000 وتضمنت مسيرته الاحتراف في إيندهوفن وتشيلسي وريال مدريد، كما شارك في 96 مباراة مع منتخب هولندا.

وشارك روبن مع منتخب هولندا في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا قبل الخسارة في النهائي على يد إسبانيا.

وسجل روبن هدف الفوز للبايرن في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 وفاز بالألقاب المحلية في كل الدوريات التي احترف بها.