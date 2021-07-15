سالم عبدالرحمن يدشن مشواره في مونديال الشطرنج

دبي (الاتحاد)

يدشن الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخب الشطرنج، مشواره في بطولة العالم المقامة حالياً في مدينة سوتشي الروسية، أمام ألكسندر أنديتش بطل صربيا، بعدما تأهل مباشرة إلى الدور الثاني ضمن اللاعبين المصنفين الخمسين الأوائل على مستوى العالم، ويشارك في البطولة 300 لاعب وتستمر المنافسات حتى 4 أغسطس المقبل.

وخسر الأستاذ الدولي عمر نعمان لاعب منتخبنا أمام التركي يلمز مصطفى، والذي يتفوق عليه بـ 263 نقطة، بعد مباراة قوية وصعبة، حيث خسر عمر المباراة بالقطع البيضاء، وقدم أداءً متميزاً في اللقاء الثاني بالقطع السوداء وتمكن من تحقيق نتيجة جيدة بالتعادل مع يلمز، ليودع البطولة بعد أداء مشرف.

وبدأت المنافسات بحفل الافتتاح بحضور وزير الرياضة الروسي، ونائب عمدة مدينة سوتشي، ورؤساء الوفود المشاركة، وأعلن أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي تدشين البطولة من خلال أداء النقلة الأولى على الطاولة الأولى للبطولة، وفق إجراءات احترازية صارمة.

في الوقت نفسه، التقى عبدالعزيز العبدولي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس بعثة منتخبنا، مع وزير الرياضة الروسي، وعمدة سوتشي وتباحث معهما سبل التعاون المشترك.

وأشاد عبدالعزيز العبدولي بالمستوى العالي لتنظيم البطولة، ومشاركة نخبة لاعبي العالم في البطولة، مؤكداً حرص اللجنة المنظمة على تطبيق الإجراءات الاحترازية وسلامة الوفود، وأبدى ثقته بقدرة الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن، في تجاوز الدور الثاني، والظهور في البطولة بأفضل صورة، بعد الإعداد الجيد له.