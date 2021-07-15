«حديث الانفصال» يتوقف بين «الدون» والسيدة العجوز»!

ميلانو (أ ف ب)

لم يبدِ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أي مؤشر على رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، ومن المتوقع أن يعود إلى تورينو في وقت لاحق من الشهر الحالي، بحسب ما أفاد نائب رئيس النادي نجم وسطه السابق التشيكي بافل ندفيد.

قال اللاعب الدولي السابق خلال الكشف عن برنامج الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022: «كريستيانو في إجازة، ليس لدينا أي مؤشر من محيطه بأنه يريد الرحيل، ننتظر عودته في 25 يوليو كما هو مقرر».

وما زال «سي آر7» البالغ 36 عاماً مرتبطاً مع النادي التورينو لموسم إضافي، في صفقة انتقاله إلى يوفنتوس في عام 2018، قادماً من ريال مدريد الإسباني، لثلاثة مواسم.

حامت الشكوك حول مستقبل أفضل هداف في كأس أوروبا التي اختتمت بفوز إيطاليا على إنجلترا 3-2 بركلات الترجيح «تعادلا 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي»، بعدما فشل يوفنتوس في الاحتفاظ بلقبه بطلاً لـ «الكالشيو» للموسم العاشر توالياً، وخروجه من دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليعود ويخطف بشق الأنفس في المرحلة الأخيرة بطاقة التأهل إلى المسابقة القارية الأم بحلوله رابعاً، ويكتفي بالفوز بالكأس المحلية.

ويستهل يوفنتوس الموسم الجديد خارج قواعده أمام أودينيزي وبإدارة مدربه الجديد - القديم ماسيميليانو أليجري خليفة أندريا بيرلو المقال من منصبه، والعائد بدوره لتسلم الأمور الفنية بعد عامين من إقالته على الرغم من قيادته لليوفي إلى الفوز بلقب «السكوديتو» خمسة مواسم توالياً.

وضمن السياق ذاته، قال ندفيد: كان هناك بعض الروتين مع أليجري لفترة خمسة أعوام، مضيفاً: من ثم رحل لفترة عامين للراحة، ولكن الآن عاد مع حافز كبير.

وأقرّ اللاعب الدولي التشيكي السابق أن يوفنتوس احتفل باحتلاله للمركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، أكثر مما فعل عندما فاز بلقب الدوري في عام 2020 مع المدرب السابق ماوريتسيو ساري.

وقال: «أعتقد أنه كان صحيحاً عندما قال ساري إننا لم نحتفل كثيراً بهذا «الاسكوديتو»، ربما لأن الأمور أصبحت عادية كونه سبق لنا أن فزنا بالكثير».

وأردف: «حاولنا مجدداً مع أندريا بيرلو «مدرب الموسم الماضي»، ولكننا حللنا في المركز الرابع، احتفلنا بهذا الإنجاز بعد موسم معقد، ربما بسبب المعاناة التي مررنا بها».

وأكد ندفيد أن النادي كان مهتماً بالتعاقد مع لاعب وسط ساسوولو مانويل لوكاتيلي، بعد الأداء الذي قدمه مع المنتخب الإيطالي المتوج مؤخراً بطلاً لـ «القارة العجوز» للمرة الثانية في تاريخه يعد 1968.

وختم قائلاً: «تابعنا بهدوء أداء اللاعب خلال كأس أوروبا، هو لاعب في صفوف ساسوولو ولدينا الوقت الكافي للتعامل مع المسألة».