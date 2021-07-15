«الدرع 21».. دائماً وداد!

الرباط (أ ف ب)

أحرز الوداد البيضاوي لقب الدوري المغربي لكرة القدم للمرة الحادية والعشرين في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه مولودية وجدة 2-صفر، ضمن المرحلة السابعة والعشرين، وسجل أيوب الكعبي ويحيى عطية الله هدفي الوداد.

وحقق الوداد فوزه الخامس توالياً، فيما كان بحاجة لنقطة التعادل كي يضمن اللقب، قبل ثلاث مراحل على ختام الدوري.

وعزّز الوداد رصيده إلى 63 نقطة، بفارق 11 نقطة عن غريمه الرجاء، إذ لم يخسر سوى مرتين في 27 مباراة حتى الآن، وابتعد الوداد بفارق 9 ألقاب عن الرجاء والجيش الملكي المتوجين بـ12 لقباً.

وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية، أطلق لاعبو الوداد العنان لفرحتهم وخرج مناصروه في شوارع الدار البيضاء للاحتفال، رافعين شعار «دائماً وداد».

يذكر أن الوداد بلغ هذا الموسم نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث خرج أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي يخوض النهائي مع الأهلي المصري.