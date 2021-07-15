المنذري: ارتداء قميص «الزعيم» حلم الجميع

العين (الاتحاد)

أكملت شركة نادي العين لكرة القدم إجراءات التعاقد مع الحارس سلطان المنذري «26 عاماً»، إلى 2024، وذلك بعد انتهاء عقده مع الوصل، نهاية الموسم الماضي.

وقال عبدالله علي مشرف الفريق الأول لكرة القدم بالعين، إن انضمام المنذري إضافة جيدة، إلى قائمة «الزعيم»، مؤكداً أنه يملك قدرات رائعة في حراسة المرمى، ويتمنى له التوفيق مع العين، ومن المقرر أن ينضم إلى تدريبات الفريق، بعد العودة من معسكر إسبانيا، مثل لاعبي العين الذين حصلوا على شرف الخدمة الوطنية.

ويعتبر المنذري أن انضمامه إلى نادي العين خطوة مهمة بالنسبة له في مشواره الكروي، وقال: لاعب كرة القدم دائماً ما يبحث عن التحديات الكبيرة، وعلى المستوى الشخصي، أتطلع إلى تحقيق طموحاتي مع «الزعيم» كبير دورينا، وأشعر بسعادة بالغة لإكمال صفقة انتقالي إلى «البنفسج»، ولا أنسى أن أشكر إدارة الوصل وجماهير «الإمبراطور» على الدعم اللافت خلال الفترة التي أمضيتها في النادي، الذي أكن له كل التقدير.

وأعرب المنذري عن شكره وتقديره إلى إدارة العين والجهاز الفني على الثقة الكبيرة التي منحوها لشخصه، وقال: أعد بتقديم أفضل ما لدي من أجل بلوغ أهداف النادي وإسعاد القاعدة الجماهيرية العيناوية الكبيرة، خلال مشوار التحدي في الدفاع عن شعار «الزعيم».

وحول حجز مكانه في التشكيلة الأساسية، قال: المؤكد أن فريق العين يضم حراساً على أفضل مستوى، بقيادة الدولي خالد عيسى، لذلك فإن تركيزنا يقتصر على العمل بروح الفريق، ودعم الحارس الأساسي في التشكيلة، لأن تألقه يمنح الثقة للفريق، وينعكس إيجاباً على بقية حراس العين، ويحفزهم على مضاعفة الجهود لتطوير مستواهم، والأهم دائماً بالنسبة للجميع أن يحقق الفريق النتائج القوية التي تسعد جماهيره الوفية، وتتسق مع طموحات اللاعبين وأهداف النادي الكبير.

وأضاف: اللعب لنادي العين حلم أي لاعب كرة قدم في الدولة، يتطلع إلى تتويج مسيرته الكروية بإنجازات محلية وخارجية، وأعمل بقوة للمساهمة مع زملائي في تحقيق الأهداف المرجوة بكل تأكيد.