«ياس» تطلق باقات رسو اليخوت لأسبوع «الفورمولا»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مرسى ياس مارينا الوجهة العصرية والترفيهية في أبوظبي، عن باقات الرسو الخاصة بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» لهذا العام.

وخلال السنوات السابقة، رحب ياس مارينا بالضيوف من أصحاب أكبر وأفخم اليخوت الفاخرة في العالم، الذين اختاروا هذه الوجهة البارزة في أبوظبي للاستمتاع بأسبوع السباق العالمي.

تُقام فعاليات السباق هذا العام من 9 إلى 12 ديسمبر، حيث يتوافد سكان أبوظبي وعشاق السباقات في الإمارات والسياح الدوليون إلى العاصمة لقضاء نهاية أسبوع شيقة.

يمكن لأصحاب اليخوت وضيوفهم الاستمتاع بسباق السيارات الأروع على الإطلاق، مع إمكانية مشاهدة حلبة السباق بزاوية 360 درجة من المرسى الخاص باليخوت التي يتراوح طولها بين 10 و175 متراً، ما يمنح ضيوف المرسى تجربة استثنائية لا تنسى في مقاعد الصف الأول.

تتوفر أيضاً أرصفة لرسو اليخوت والاستمتاع بالسباق دون مشاهدة الحلبة، وهي مثالية لأولئك الذين يفضّلون الاستمتاع بأجواء السباق الشيقة بعيداً عن جلبة الحلبات.

كذلك أصبحت باقات الحجوزات المبكرة متاحة من الآن حتى 31 أكتوبر، حيث يمكن لأصحاب اليخوت حجز رصيف قبل 31 أغسطس والاستفادة من خصم يصل إلى 35%، أو الحجز بين 1 سبتمبر و31 أكتوبر والاستفادة من خصم يصل إلى 20% على التكلفة العادية. كما يمكن حجز الأرصفة للفترة الممتدة من 6 إلى 13 ديسمبر، ليتسنى للمستفيدين الاستمتاع بفعاليات الأسبوع الكاملة، وتوصي إدارة مرسى ياس مارينا بالحجز المبكر لباقات الرسو لتجنب تفويت إحدى أكثر عطلات نهاية الأسبوع تشويقاً ضمن فعاليات أبوظبي.

ويشتهر ياس مارينا كل عام بأجوائه الخيالية خلال أسبوع السباق، وهو وجهة الزوار المحليين والدوليين المثالية لخوض التجارب الترفيهية الممتعة.