الظفرة يوزع المناصب الإدارية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

وزع مجلس إدارة الظفرة الجديد المناصب في اجتماعه الأول الذي عُقد بمقر النادي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وترأسه عبدالله بطي سالم القبيسي، واختير سالم عيسى المزروعي نائباً للرئيس، والعضو المنتدب للنادي، وحميد راشد المنصوري للاستراتيجية واستمرارية الأداء، بينما احتفظ مبارك عبيد مبارك المنصوري برئاسة شركة الاستثمار، وأحمد عمران القبيسي برئاسة شركة كرة القدم، وعيسى سيف المزروعي برئاسة شركة الألعاب الرياضية.

وحضر الاجتماع بجانب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ممثلا مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي، وأحمد القبيسي مدير تنفيذي قطاع الخدمات المساندة.

وثمن عبدالله بطي القبيسي الثقة الغالية من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على تكليف مجلس إدارة النادي الجديد، مشدداً على أن مجلس الإدارة يعمل على ترجمة توجيهات وتوصيات سموه على أرض الواقع، حتى يتمكن النادي من أداء دوره المنوط به في منطقة الظفرة، رياضياً وثقافياً واجتماعياً.

وتوجه رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، بخالص الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على دعمه للنادي وجميع أندية أبوظبي، متمنياً استمرارية هذا الدعم، لما فيه من تعزيز للدور الرياضي والاجتماعي والثقافي لأندية العاصمة.

وتقدم القبيسي بالشكر إلى مجلس إدارة النادي السابق، برئاسة حمد خميس المنصوري، على مجهوداته التي قام بها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن مجلس الإدارة الجديد يعمل على مواصلة العمل، من أجل أن يتبوأ الظفرة موقعاً مرموقاً بين أندية الدولة.

وخلال الاجتماع طالب القبيسي أعضاء مجلس الإدارة، بأن يعملوا بروح الفريق الواحد، وأن يضعوا مصلحة النادي نصب أعينهم، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب الكثير من الجهد والتضحيات والعمل والتعاون، حتى يتمكن النادي من العودة إلى مكانه الطبيعي بين أندية الدولة.