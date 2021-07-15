بوجاتشار يحتفظ بـ «القميص الأصفر» من «القمة الأعلى»

باريس (الاتحاد)

حسم تادي بوجاتشار نجم فريق الإمارات للدراجات، المرحلة 17 من جولة فرنسا، بعد أداء مذهل في مسافة التسلق الأخيرة، ليحتفظ بالقميص الأصفر، على أعلى قمة في السباق «كول دو بورتيه».

ووصف بوجاتشار المرحلة التي أقيمت في اليوم الوطني لفرنسا، بين موريه إلى كول دو بورتيه، بالأصعب في جولة فرنسا 2021، ورغم ذلك أظهر حامل اللقب كل مهاراته في السباق ليحصد الفوز في نهاية المرحلة.

وتفوق النجم السلوفيني على منافسيه في منصة التتويج، جوناس فينجيجارد «جمبو-فيسما» وريتشارد كاراباز «إينيوس جرينادييرز»، بعد أداء رائع في مسافة التسلق التي بلغ طولها 16 كيلو متراً.

انطلق بوجاتشار في أداء هجومي عند منتصف مسافة التسلق، ولم يتمكن من اللحاق به سوى فينجيجارد وكاراباز، وقبل 2 كيلو متر من خط النهاية، تقدم كاراباز لكنه لم يتمكن من تجاوز بوجاتشار.

وفي الأمتار القليلة الأخيرة من السباق، انطلق الدراجون الثلاثة في سباق سرعة مثير، فاز بوجاتشار في نهايته بالمرحلة، فضلاً عن إحرازه بضع ثوانٍ ثمينة في التصنيف العام.

وقال بوجاتشار: بذل الفريق قصارى جهده في كل يوم بهدف الاحتفاظ بالقميص الأصفر، وسنحت لنا الفرصة للتحكم بمجريات السباق، وجاء أداء جميع أعضاء الفريق مذهلاً، ما أثمر عن هذا الفوز الغالي.

وفي مسافة التسلق الأخيرة، لم يكن هناك سوى جوناس وأنا، وحاولت مرات مرات التقدم عليه، وتمكنت في النهاية من الانطلاق بسرعة في الأمتار الـ150 الأخيرة، وكان يوماً رائعاً، والفوز بالقميص الأصفر إنجاز أفتخر به.