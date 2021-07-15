«زين» ينهي «العجاف» بـ «الفوتو فينش»

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج «زين زايبيريون» بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، والذي أقيم بمضمار لنجفيلد بالمملكة المتحدة، ضمن برنامج مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تهدف سلسلة كأس الوثبة ستاليونز إلى تشجيع مربي خيول السباق العربية، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وكسر شون ليفي و«زين زايبيريون» غياباً لمدة ثلاث سنوات عن منصات التتويج للخيول الفائزة للمالك والمربي بول سيمونز، عندما حصلوا على كأس الوثبة ستاليونز بمضمار لنجفيلد، بفارق رأس عبر جهاز «الفوتو فينش».

وظفر «زين زايبيريون»، وهو أحد خمسة خيول بإشراف المدرب بيت همرسلاي في السباق، باللقب الممتد لمسافة 2000 متر، بعد صراع مرير مع وصيفه «كاياك» لايفر مور ريسنج، بإشراف جين هاريس وقيادة الفارسة سيرينابروذرتون.

وقطع ابن «نوريسك الموري» المسافة في زمن وقدره 2:19:28 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق طولين «الجواهر» لستيف باكويل، بإشراف نفس المالك وقيادة دانييل أليس.

وقال المالك سيمونز: «كان آخر فائز لي قبل ثلاث سنوات مع أخيه غير الشقيق «زين زاكيلس» الذي أبليت معه جيداً، استحق «زين زايبيريون» هذا الفوز حقاً، فقد حل في الميزان في جميع مشاركاته وتطور في سباقات التكافؤ».

وأضاف: «لم يرتكب أي خطأ، أعطاه الجواد «كاياك» سباقاً جيداً في عمق المستقيم حتى خط النهاية، وقاده شون بصورة رائعة ودربه بيت ببراعة بالطبع».

وافق المدرب هامرسلي قائلاً: «رائع أليس كذلك؟ عن جدارة، نحن مسرورون جداً معه، من الجيد الحصول على فائز آخر على اللائحة، سنلقي نظرة ونرى أين يمكننا الذهاب معه بعد ذلك».

ومن جهة أخرى، تنافس المهرة «تماري» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة فابريس فيرون، في سباق بري رازايا، عصر اليوم، بمضمار لاتست الفرنسي.

وتواجه المهرة الناشئة المنحدرة من نسل «شدايد» والفرس «دعوه»، والتي لم يسبق لها المشاركة في السباقات من قبل، 8 مهرات في سن ثلاث سنوات فقط، في السباق البالغ طوله 1900 متر، وجائزته 25.000 يورو.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.