اتحاد الكرة يشارك في «ورشة النزاهة»

دبي (الاتحاد)

شارك اتحاد كرة القدم في ورشة عمل النزاهة الرياضية التي نظمها اتحاد غرب آسيا، بالتعاون مع شركة «سبورت رادار»، ومثل الاتحاد حمدة الشامسي رئيس قسم القيد والتسجيل.

وتضمنت الورشة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، عروضاً تقديمية شاملة حول النزاهة والشفافية في كرة القدم، وأمثلة عن المواقف التي يمكن أن تزيد من مخاطر التلاعب بنتائج المباريات، والتدابير الوقائية المختلفة المتاحة للتعامل مع هذا الأمر، وماذا يستخدم أصحاب المصلحة في الرياضة لمكافحة الفساد الرياضي بشكل عام وطرق الوفاء بالتزامات النزاهة داخل الملعب وخارجه.

وحرص المشاركون في الورشة على التفاعل مع المحاضرين من سبورت رادار، وتبادلوا مناقشات حية حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك من تبادل للخبرات الشخصية.