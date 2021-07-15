الجودو «قمة الجاهزية» قبل السفر إلى طوكيو

أبوظبي (الاتحاد)

يغادر منتخب الجودو الأول، بعد غد «السبت»، إلى طوكيو استعداداً للأولمبياد التي تنطلق 23 يوليو الجاري، بعد ختام معسكره التدريبي المشترك مع نظيره المولدوفي في كيشيناو، بلغ من خلاله اللاعبان فيكتور سكرتوف الذي يشارك في وزن تحت 73 كيلو جراماً، وإيفان رومارنكو في وزن تحت 100 كيلو جرام، مرحلة متقدمة من الجاهزية للأولمبياد تحت إشراف مدربهما المالديفي باكال فياسيسلاف.

ويلحق بالمنتخب ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي التي تعقد على هامش الأولمبياد.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على التحدث للبعثة قبل مغادرتها عبر تقنية الفيديو، متمنياً للاعبين التوفيق، خلال مشاركتهم في الأولمبياد، مواصلة لمشاركات «جودو الإمارات» في الدورات الأولمبية، آخرها في ريودي جانيرو 2016، وحقق خلالها توما سيرجيو برونزية وزن تحت 81 كيلو جراماً، بفوزه على بطل إيطاليا ماتيو ماركو نتشيني.

وقال: إن مشاركة الجودو في دورة طوكيو سيكون متميزاً لوجود 393 لاعباً ولاعبة في المنافسات يمثلون 129 دولة، من بينهم 200 لاعب و193 لاعبة، وهناك 6 لاعبين ضمن فريق اللاجئين للجودو الذي يشارك للمرة الأولى، وارتفع عدد المنتخبات العربية المشاركة في الجودو إلى 13 دولة، وهي منتخبات الإمارات، مصر، السعودية، الأردن، قطر، الجزائر، لبنان، المغرب، تونس، فلسطين، السودان الذي يشارك للمرة الأولى، وانضم إلى القائمة العربية مؤخراً المنتخبان الليبي واليمني.