ليفربول يرفض هذا اللاعب ولو بـ «نصف الثمن»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رفض ليفربول الإنجليزي توقيع عقد نهائي مع المدافع التركي أوزان كاباك، القادم من شالكه الألماني، على سبيل الإعارة، في آخر يوم من «الميركاتو الشتوي» الأخير.

ورغم أن النادي الألماني وافق على تخفيض قيمة عقد كاباك إلى النصف «5 ملايين بدلاً من 10ملايين يورو»، فإن «الريدز» رفض أيضاً اغتنام هذه الفرصة.

ويعاني نادي شالكه الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الألماني، من صعوبات مالية كبيرة، ويحاول بقدر الإمكان تقليل إجمالي رواتب اللاعبين، من أجل مواجهة أزمته المالية، ولكن موقف ليفربول لم يتغير حتى الآن.

وذكرت مصادر إنجليزية، أنه من المستبعد الموافقة على اقتراح النادي الألماني، بعد أن تعاقد النادي الإنجليزي مع قلب الدفاع الفرنسي إبراهيما كوناتي، إلى جانب عودة المدافعين المصابين الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي جوي جوميز والكاميروني جويل ماتيب، ما يعني أن كاباك لم يعد له مكان في الفريق، بالإضافة إلى وجود مدافعين آخرين «نات فيليبس وريز ويليامز»، أثبتا وجودهما كبديلين جيدين خلال المباريات التي شاركوا فيها، أثناء غياب المصابين.

ونتيجة لذلك، لا يتوقف نادي شالكه عن السعي للتخلص من كاباك «21 عاماً»، حتى لو اضطر إلى تخفيض قيمة عقده إلى أكثر من النصف.

ولعب كاباك 13 مباراة مع ليفربول منذ مجيئه في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، وشكل مع المدافع فيليبس ثنائياً متفاهماً، ولكنه أصيب ولم يكمل الموسم، وتخلف عن المباريات الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وقبل أن يغادر «الآنفيلد»، أعرب كاباك عن عرفانه الشديد لجماهير «الريدز»، وقال إن الخبرة التي حصل عليها في ليفربول لا تقدر بثمن.

ولم تعرف بعد الجهة التي سيقصدها كاباك، أو ما إذا كان سيستمر مع فريقه السابق في دوري الدرجة الأولى الألماني.