«نيولوك» دوري أقوياء اليد يكتفي بـ73 مباراة

رضا سليم (دبي)

أصدر اتحاد اليد تفاصيل مواعيد المسابقات المحلية على مستوى الرجال والشباب، خاصة دوري الأقوياء، الذي يدشن الموسم يوم 3 سبتمبر المقبل، ويظهر بـ"نيولوك" جديد هذا الموسم ليس فقط بسبب تقليص فرق الدوري من 11 إلى 9 أندية فقط، بل لأنها المرة الأولى التي يطبق فيها النظام الجديد للدوري، والذي سيشهد 73 مباراة.

حيث يبدأ بالدور التمهيدي من دور واحد وبعدها يتجه إلى نظام المجموعات بالدور قبل النهائي للمسابقة، ليتم تقسم الفرق إلى مجموعتين تضم الأولى المتصدر والثالث والخامس والسابع، فيما تضم الثانية الوصيف والرابع والسادس والثامن، فيما تضع قرعة خاصة الفريق التاسع والأخير في إحدى المجموعتين.

ويتأهل للدور النهائي أول 3 فرق من كل مجموعة، ويحصل كل فريق في صدارة المجموعتين على نقطتين، ويحصد الوصيف في كل مجموعة على نقطة، فيما يشارك الفريق الثالث في كل مجموعة بالدور النهائي دون نقاط، ويقام دوري من دور واحد لترتيب البطولة من الأول إلى السادس، فيما تلعب الفرق في المركزين الرابع والخامس في كل مجموعة على المراكز من السابع إلى التاسع.

وحدد اتحاد اليد التوقفات بواقع التوقف الأول بعد الجولة الأولى خلال الفترة من 5 إلى 16 سبتمبر، ويأتي الثاني بعد الجولة الثانية خلال الفترة من 19 إلى 30 سبتمبر، أما التوقف الثالث فتحدد له الفترة من 3 إلى 14 أكتوبر، ويأتي التوقف الرابع من 1 إلى 11 نوفمبر، والخامس من 21 نوفمبر إلى 9 ديسمبر ويختتم الدور التمهيدي يوم 11 ديسمبر، بعدما يتوقف الدوري بسبب إعداد المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية، على أن يعود الدوري يوم 8 فبراير 2022، ويتواصل الدوري دون توقفات حتى نهايته يوم 26 مارس 2022.

وتقام بطولة كأس نائب رئيس الدولة للرجال بداية من 17 ديسمبر وينتهي يوم 21 يناير المقبلو فيما تقام بطولة السوبر بين الشارقة والجزيرة يوم 9 سبتمبرو والفائز يلتقي مع بطل البحرين في كأس السوبر الإماراتي البحريني يوم 25 سبتمبر المقبل.

ويختتم الموسم ببطولة كأس رئيس الدولة خلال الفترة من 5 إلى 15 أبريل 2022.