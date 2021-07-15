446 رياضياً يحملون "الحلم العربي" في أولمبياد طوكيو

دبي (الاتحاد)

كشفت القوائم الرسمية للدول المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، التي تنطلق في طوكيو خلال هذا الشهر مشاركة 446 رياضياً من الجنسين يمثلون 22 دولة عربية، وسط أكثر من 11 ألف رياضي من حول العالم.

وتمتلك مصر أكبر بعثة رياضية عربية في الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، بواقع 133 لاعباً ولاعبة تليها تونس بـ 62 والمغرب 50 وتشارك الجزائر بعدد 44 رياضياً ورياضية.

خليجياً تشارك البحرين بـ 31 رياضياً والسعودية 29 وقطر 16 والكويت 10 والإمارات 6 وسلطنة عمان 5، بينما تشارك الأردن بـ 14 رياضياً وتدفع لبنان بعدد 6 لاعبين ومثلهم لسوريا، و5 لاعبين لكل من فلسطين والسودان واليمن، فيما يمثل 4 لاعبين كلاً من جيبوتي والعراق وليبيا، وتظهر جزر القمر بعدد 3 لاعبين والصومال 2 وموريتانيا 2.

وتتجه الأنظار إلى مسابقة كرة القدم التي يشارك فيها منتخبان عربيان هما مصر والسعودية، رغم أن جميع الميداليات الـ 108 التي حققتها الدول العربية طوال تاريخ مشاركتها جاءت في الألعاب الفردية فقط.

وتاريخياً بدأت المشاركات العربية منذ الدورة الخامسة عندما شارك المصري أحمد حسني في مسابقة سلاح الشيش في دورة ستوكهولم عام 1912 وتعتبر مصر الأكثر تحقيقاً للميداليات الأولمبية بـ 32 .