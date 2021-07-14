ديربي ميلانو 7 نوفمبر وقمة اليوفي والإنتر 24 أكتوبر

ميلانو (أ ف ب)

يستهل إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإيطالي في كرة القدم، على أرضه ضد ضيفه جنوه، بموجب روزنامة موسم 2021-2022 الصادرة الأربعاء من الاتحاد المحلي للعبة.

وكان إنتر ميلان وضع حداً لسيطرة غريمه يوفنتوس على لقب الدوري في الأعوام التسعة الأخيرة، وظفر بلقبه الأول منذ العام 2010.

ويخوض إنتر ميلان موسمه الجديد بقيادة مدربه الجديد سيموني إنزاجي، خليفة أنطونيو كونتي المستقيل من منصبه بعد قيادة "نيراتزوري" إلى لقبهم التاسع عشر في الدوري.

ويبدأ الجار ميلان مشواره في الموسم الجديد ضد القطب الثاني لمدينة جنوى، ويتعلق الأمر بسامبدوريا، فيما يلعب أتالانتا الثالث مع تورينو الذي تفادى الهبوط الموسم الماضي في المرحلة قبل الأخيرة.

ويقام ديربي ميلانو في المرحلة الثانية عشرة في السابع من نوفمبر ذهاباً والسادس من فبراير المقبل إياباً.

في المقابل، يستهل يوفنتوس الذي خطف المركز الرابع وبطاقته إلى دوري الأبطال الموسم المقبل في المرحلة الأخيرة الموسم الماضي، مشواره بقيادة مدربه الجديد القديم ماسيميليانو أليجري خليفة أندريا بيرلو المقال من منصبه، خارج قواعده ضد مضيفه أودينيزي.

وقاد أليجري البالغ من العمر 53 عاماً، يوفنتوس إلى الفوز بخمسة ألقاب متتالية في الدوري وكأس إيطاليا أربع مرات قبل إقالته قبل عامين.

وسيكون الظهور الأول للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع فريقه روما على أرضه أمام فيورنتينا، بينما يواجه مدرب نابولي الجديد لوتشانو سباليتي فينيسيا الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء، وهو الفريق الذي دربه لفترة وجيزة منذ عقدين.

وعاد مورينيو إلى إيطاليا، حيث قاد إنتر ميلان إلى الثلاثية التاريخية «الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا» في عام 2010.

ويواجه المدرب البرتغالي فريقه السابق إنتر ميلان في المرحلة الـ16 في روما في الخامس من ديسمبر ذهاباً، على أن يحل ضيفاً عليه إياباً في سان سيرو في المرحلة 24 في 24 أبريل المقبل.

ويلتقي إنتر ميلان مع يوفنتوس وجهاً لوجه لأول مرة في 24 أكتوبر في سان سيرو، ثم إياباً في 3 أبريل في تورينو. ويقام ديربي العاصمة بين لاتسيو وروما في 26 سبتمبر.

ويبدأ المدرب السابق لروما وسامبدوريا وكالياري أوزيبيو دي فرانشيسكو مسيرته مع هيلاس فيرونا على أرضه ضد فريقه السابق ساسوولو.

ويحل ساليرنيتانا الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 1998-1999، ضيفاً على بولونيا، فيما يلتقي إمبولي على أرضه مع لاتسيو ومدربه الجديد ماوريتسيو ساري.

وتبنت رابطة الدوري الإيطالي الموسم المقبل النموذج المعتمد من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز والليجا والدوري الفرنسي، مع اعتماد جدول زمني غير متماثل، حيث لن يكون النصف الثاني من الموسم مبنيًا على النصف الأول، بل تم تنظيمه بترتيب مختلف تمامًا.

وستكون المباراة الأخيرة لإنتر هذا الموسم على أرضه ضد سامبدوريا في 22 مايو، فيما يلعب يوفنتوس مع مضيفه فيورنتينا، وميلان مع مضيفه ساسوولو.