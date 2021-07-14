الرجاء يحتفل بالكونفيدرالية برباعية المغرب التطواني

الدار البيضاء (د ب أ)

احتفل فريق الرجاء البيضاوي بتتويجه بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية»، بفوز كبير على المغرب التطواني 4 / 1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري المغربي لكرة القدم.

وتقدم الرجاء في الدقيقة الثالثة عن طريق بن مالانجو من ضربة جزاء، قبل أن يدرك أنس لمرابط التعادل للمغرب التطواني في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 56 أضاف عبد الله فرح الهدف الثاني للرجاء، ثم سجل عبد الإله الحفيظي الهدف الثالث في الدقيقة 66، وفي الدقيقة 71 أكمل سفيان رحيمي رباعية الرجاء.

ورفع الرجاء رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف الوداد البيضاوي، والذي سيكون بإمكانه التتويج باللقب في حال فوزه على مضيفه مولودية وجدة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد المغرب التطواني عند 32 نقطة في المركز الثامن. وكان الرجاء قد توج بلقب الكونفيدرالية بعد فوزه على شبيبة القبائل 2 / 1 يوم السبت الماضي.