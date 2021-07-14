بوجبا ثانياً.. هدف شيك الأجمل في يورو 2020

نيون (رويترز)

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» اليوم الأربعاء، إن هدف مهاجم التشيك باتريك شيك من مسافة بعيدة أمام اسكتلندا، فاز بالتصويت بجائزة أجمل هدف في بطولة أوروبا 2020.

واستغل شيك خروج الحارس ديفيد مارشال من مرماه وسدد من منتصف الملعب تقريباً، ليهز شباك اسكتلندا في دور المجموعات.

وبهذه التسديدة من 45.45 متر، سجل مهاجم باير ليفركوزن هدفاً من أبعد مسافة في تاريخ بطولة أوروبا.

وذكر اليويفا عبر موقعه على الإنترنت أن هدف شيك نال 800 ألف صوت تقريباً، فيما جاء هدف الفرنسي بول بوجبا في مرمى سويسرا في المركز الثاني، واحتل هدف الكرواتي لوكا مودريتش في مرمى اسكتلندا المركز الثالث.

وأنهى شيك البطولة متقاسماً صدارة الهدافين مع البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد خمسة أهداف.