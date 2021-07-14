جماهير الفرق الزائرة تعود للدوري الألماني

فرانكفورت (د ب أ)

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن خططها لعودة جماهير الفرق الزائرة ابتداء من المرحلة الثالثة من الموسم الجديد من البوندسليجا.

وأسفر اجتماع ضم 36 نادياً من الدوري الممتاز والدرجة الثانية في مدينة فرانكفورت الألمانية، عن الموافقة على إتاحة 5% من التذاكر لجماهير الفرق الزائرة، في ظل قيود فيروس كورونا المستجد.

وبمجرد رفع الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، ستزيد نسبة مشجعي الفريق الزائر إلى 10 % من سعة الملعب.

ومنح السياسيون الضوء الأخضر لعودة الجماهير للملاعب بعد موسم 2020 / 2021, والذي أقيم من دون حضور جماهيري في أغلب المباريات. وبشكل مبدئي سيتم تحديد السعة بنسبة 50%، حيث تصل إلى 20 ألف مشجع في بافاريا و25 ألف في أي مكان آخر.

ووافقت رابطة الدوري الألماني على إجراء خمسة تبديلات في المباراة، بدلاً من الثلاثة المعتادة في الموسم المقبل.