3 ثوانٍ تمنح بوجاتشار لقب المرحلة 17 من طواف فرنسا

باريس (أ ف ب)

عزز السلوفيني تادي بوجاتشار حامل اللقب، صدارته في الترتيب العام للنسخة الـ108 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، عقب فوزه بالمرحلة السابعة عشرة الجبلية الأربعاء بين موريه وبورتيه.

على ارتفاع 2215 م عن سطح البحر، فرض بوجاتشار نفسه نجماً للمرحلة السابعة عشرة، بإحرازه المركز الأول قاطعاً مسافة 178.4 كلم، بزمن خمس ساعات وثلاث دقائق و31 ثانية بمعدل سرعة وسطي 35.3 كلم/ ساعة بفارق 3 ثوانٍ عن الدنماركي يوناش فينجيجارد، و4 ثوانٍ عن الإكوادوري ريشارد كاراباس الوحيدين اللذين هربا معه، قبل الصعود الجبلي الأخير في سانت-لاري-سولان، قبل 8 كيلومترات من خط الوصول.

وهي المرة الثانية التي يحرز فيها بوجاتشار «22 عاماً» المركز الأول في إحدى مراحل نسخة هذا العام، بعد المرحلة الخامسة في لافال والتي كانت ضد الساعة. كما هي المرة الخامسة التي يفوز فيها بوجاتشار بإحدى المراحل في مشاركتين فقط في طواف فرنسا، بعدما رسَّخ مشاركته الأولى العام الماضي باللقب عقب فوزه بثلاث مراحل.

وكان الكولومبي بيجوبيرتو أوران، المطارد المباشر لبوجاتشار قبل مرحلة اليوم، الخاسر الأكبر بتراجعه إلى المركز الرابع في الترتيب العام، بعدما حل تاسعاً بفارق دقيقة و49 ثانية خلف السلوفيني.

وعزز بوجاتشار موقعه في الصدارة بفارق 5:39 دقائق أمام فينجيجارد و5:43 أمام كاراباس.

وتقام المرحلة الثامنة عشرة، الأخيرة في جبال البيرينيه، الخميس بين تورماليه ولوز-ارديدن على مسافة 129.7 كلم.

وجاء ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السابعة عشرة بتصدر السلوفيني تادي بوجاتشار 5:03.31 ساعات، يليه الدنماركي يوناش فينجيجارد بفارق 3 ثوان، ثم الإكوادوري ريشارد كاراباس بفارق 4 ثوان، والفرنسي دافيد جودو بفارق 1:19 دقيقة، ويعقبه الأسترالي بن أوكونور بفارق 1:26 دقيقة.

فيما جاء ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام بتصدر السلوفيني تادي بوجاتشار 71:26:27 ساعة، ثم الدنماركي يوناس فينجيجارد بفارق 5:39 دقائق، يليه الإكوادوري ريتشارد كاراباس بفارق 5:43 دقيقة، ثم الكولومبي ريجوبرتو أوران بفارق 7:17 دقيقة، والأسترالي بن أوكونور بفارق 7:34 دقيقة.