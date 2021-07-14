اتحاد الكرة يرفع الوعي بقوانين اللعبة عبر محاضرات تحكيمية

دبي (الاتحاد)

دشنت إدارة الحكام باتحاد الكرة محاضراته التحكيمية المتعلقة بقانون كرة القدم وتقنية حكم الفيديو المساعد، للاعبي الفريق الأول بأندية المحترفين الإماراتية، وبدأت سلسلة المحاضرات يوم أمس، حيث تم إلقاء أول محاضرة في فندق جراند حياة بدبي، للاعبي الفريق الأول والشباب والجهاز الفني والإداري لنادي شباب الأهلي.

شهد المحاضرة عمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد.

كما قدمت إدارة الحكّام المحاضرة الثانية اليوم في قاعة المؤتمرات بفندق بحار بالفجيرة بمشاركة لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري لنادي بني ياس، وذلك ضمن برنامجها المعتمد من لجنة الحكام، الذي يستهدف كافة منتسبي الأندية المحترفة من منطلق التعاون المشترك بينها وبين اتحاد الكرة، والذي يسعى لخدمة نشاط كرة القدم الإماراتية.

وتطرقت المحاضرتان إلى أهمية بناء علاقة مهنية إيجابية بين اللاعبين ومسؤولي المباريات، واحترام قرارات حكم المباراة وتقبلها، كونه ينفذ قانون اللعبة وهو من يتخذ القرار النهائي وفقاً لكل مخالفة نص عليها القانون، كما استعرضت أيضاً سياسة اتحاد الكرة في استخدام تقنية الفيديو "تدخلات قليلة.. فوائد كثيرة"، والتي تعني تدخل التقنية في حالات محددة مثل الأهداف، العقوبات، البطاقات الحمر المباشرة، الهوية الخاطئة وحالات ركلات الجزاء، ومعاونة الحكم في تحقيق العدالة التحكيمية.

وركزت المحاضرتان على الدور الكبير الذي تلعبه التقنية في نشاط كرة القدم في كافة المسابقات والدوريات العالمية، ومساهمتها في اتخاذ القرارات التحكيمية للحالات الصعبة، وتأثيرها بشكل إيجابي كبير في عملية اتخاذ تلك القرارات بطريقة أكثر دقة، إلا أنها لن تحقق دقة كاملة بنسبة 100%، ولكنها ستُزيد من عدد القرارات المهمة والصحيحة وتحقيق العدالة التحكيمية.

كما تضمنت المحاضرتان عرض التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون اللعبة، مقترنة بمقاطع فيديو لحالات تسلل ولمس الكرة باليد ومخالفة منطقة الجزاء، وشارك اللاعبون في النقاش وأبدوا آراءهم في العديد من النقاط.

أدار المحاضرتين الإنجليزي لي بروبرت مدير إدارة الحكام، والإنجليزي ريتشارد ميلين المدير الفني للحكام، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين.

ويتواصل برنامج محاضرات إدارة الحكام يوم غداً في نادي اتحاد كلباء.