«الرابطة الألمانية» تناقش الإعفاء من قاعدة «1+50»

فرانكفورت (د ب أ)

أكد مجلس إدارة رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم إرسال رد مكتوب إلى هيئة المنافسة الألمانية، بخصوص التحقيق في الإعفاء من قاعدة 1+50 الخاصة بملكية الأندية.

وذكرت الرابطة أنها عقدت اجتماعاً عاماً غير عادي لجميع أندية الدوري الألماني «بوندسليجا» ودوري الدرجة الثانية، بهدف إيجاد طريقة للامتثال لقانون مكافحة الاحتكار والذي يصب في مصلحة 36 نادياً.

وتعد أندية باير ليفركوزن وفولفسبورج وهوفنهايم غير ملزمة بقاعدة 1+50، وهو ما يعني أنه لا يمكن لمساهم واحد أن يفوق عدد المستثمرين الآخرين، كما تهدف القاعدة إلى الحد من التأثير الكبير للداعمين الماليين.

وقال أندرياس موندت رئيس المكتب الألماني لمكافحة الاحتكار، في تصريحات لمجلة "سبونسرز": العواقب التي ستتحملها الأندية ليست محل نقاش من جانبنا، نحن ننتظر الآن ما ستقوله رابطة الدوري الألماني والأندية والمستثمرين المتأثرين.

وأضاف: لقد قدمنا تقييماً أولياً للوضع الحالي، وحان الآن دور رابطة الدوري. يذكر أن نادي ليفركوزن مدعوم من قبل مجموعة باير للأدوية، فيما يدعم فريق فولفسبورج شركة فولكسفاجن، فيما يدعم فريق هوفنهايم ديتمار هوب، المؤسس المشارك لشركة "ساب" للبرمجة، وذلك لأسباب تاريخية.

وتدعم شركة "ريد بول" لمشروبات الطاقة فريق لايبزج، لكن النادي لديه هيكل ملكية مبتكر للامتثال لقاعدة 1+50، وهناك الكثير من المشجعين في ألمانيا يدعمون القاعدة، ويشعرون أنها تحول دون بيع الأندية الألمانية لرجال أعمال من أميركا والصين وروسيا والعرب، مثلما حدث في دوريات أوروبية أخرى.

ولكن بايرن ميونيخ أكد أكثر من مرة أنه يعاني أحياناً في سوق الانتقالات بسبب هذه القاعدة.