تسريبات رئيس ريال مدريد تضرب رونالدو ومورينيو

مدريد(أ ف ب)

كشفت صحيفة "إل كونفيدنسيال" الإلكترونية الإسبانية مرة أخرى الأربعاء، عن تسجيلات صوتية قديمة، انتقد فيها رئيس ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريز نجمه ومدربه السابق كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو.

وبعد بثها الثلاثاء انتقادات تعود إلى عام 2006 عقب الولاية الأولى لبيريز على رأس النادي الملكي، استهدفت أسطورتي النادي راوول جونزاليس وإيكر كاسياس، واللذين وصفهما خلالها على الخصوص بـ"المخادعين"، كشفت الصحيفة عن تصريحات قديمة تستهدف البرتغاليين رونالدو ومورينيو.

وقال بيريز الذي عاد لرئاسة النادي في 2009، في التسجيل لمحادث غير معروف، عن كريستيانو الذي دافع عن ألوان النادي في الفترة بين 2009 و2018: "إنه مجنون،هذا الرجل أحمق، مريض، تعتقد أن هذا الرجل طبيعي، لكنه ليس كذلك، وإلا فإنه لن يفعل كل الأشياء التي يفعلها.

كما هاجم بيريز وكيل رونالدو، جورج مينديز الذي يدير أيضًا مصالح مورينيو، مدرب الميرينجي بين عامي 2010 و2013.

وقال رئيس النادي الملكي: مينديز لا يدير أي شيء معه، تمامًا كما أنه لا يدير أي شيء مع مورينيو، حتى بالنسبة للمقابلات الصحفية، لا شيء، ولا قضية لعينة، إنهم رجال ذوو غرور فظيع، كلاهما طفلان مدللان، هو والمدرب، وهما لا يريان الواقع، لأن كلاهما كان يمكنه أن يكسب أموالاً أكثر بكثير إذا فعلا خلاف ذلك.

وتابع: كلاهما غير طبيعي، لأننا نتحدث عن الكثير من المال في مجال حقوق الصورة، أيضًا، بسبب هذه الصورة التي يمتلكانها، من جانبهما الاستفزازي، لا يحبهما كثير من الناس، إن ذلك عكس إي دعاية جيدة!".

وكانت هذه التصريحات في محادثتين آخرهما كان في عام 2012. وسبق لهذه التصريحات أن خرجت إلى العلن عام 2015 في كتاب للصحفي خوسيه أنتونيو أبيان بعنوان "الهجوم على ريال مدريد".

وكان بيريز رد على هذه التسريبات في بيان الثلاثاء، قائلاً إنها جمل مأخوذة من محادثات سجلها خوسيه أنتونيو أبيان سراً وكان يحاول بيعها منذ سنوات عدة من دون نجاح، مضيفاً: إنها عبارات فضفاضة أخرجت من سياقها الواسع.

وزعم بيريز أنه ضحية مؤامرة لها علاقة بدوره في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي الذي وُلِد ميتاً. وتابع: يتم إعادة نشرها الآن، بعد مرور سنوات عديدة، أعتقد أن سبب ذلك يعود إلى دوري كأحد المروجين للدوري السوبر.

وختم بيريز بالقول إن المحامين يدرسون الإجراءات التي يمكن اتخاذها. وتولى بيريز رئاسة ريال للمرة الأولى من عام 2000 إلى فبراير 2006، ثم عاد إلى المنصب عام 2009 وسيبقى فيه حتى 2025 بعد انتخابه بالتزكية في أبريل الماضي لولاية سادسة.