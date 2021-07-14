بني ياس يوزع الحقائب الإدارية

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة نادي بني ياس لكرة القدم، تكليف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس النادي، للمجلس بإدارة شؤون كرة القدم، ووجه المجلس الشكر إلى سموه على الثقة الغالية في إدارة اللعبة في «البيت السماوي»، والمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم في إدارة النادي، والمضي قدماً نحو تحقيق الإنجازات والتميز خلال الفترة القادمة.

واختار المجلس صالح إسماعيل الحمادي مشرفاً للفريق الأول والرديف وشؤون اللاعبين، وأحمد سعيد مديراً رياضياً والمتحدث الرسمي باسم شركة كرة القدم، ومحمد علي الجنيبي مشرفاً على الأكاديميات والمراحل السنية.

وأكد جميع الأعضاء في مجلس إدارة شركة كرة القدم، استشعارهم لحجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم، مؤكدين حرصهم التام على بذل كل الطاقات وأقصى الجهود، من أجل بناء أجيال رياضية قادرة على المنافسة، وتزويد كرة القدم الإماراتية بأفضل المواهب واللاعبين في المقام الأول، وخدمة نادي بني ياس.