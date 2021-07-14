البارسا يجدد أمل الاحتفاظ بميسي

مدريد (رويترز)

ذكرت صحيفة لا بانجوارديا وشبكة ئي.إس.بي.إن، اليوم الأربعاء، أن ليونيل ميسي بصدد الاستمرار مع برشلونة الإسباني، بتوقيع عقد جديد لخمس سنوات، حيث من المنتظر أن يخفض اللاعب الأرجنتيني الكبير أجره.

وانتهت عملياً علاقة ميسي، هداف برشلونة عبر العصور وأكثر لاعب لعب بقميص الفريق، بالنادي الكتالوني المستمرة منذ 21 عاماً الشهر الماضي، وهو الآن لاعب حر بعد انتهاء عقده السابق.

ومنذ تولى خوان لابورتا رئاسة برشلونة، يحاول النادي تخفيض فاتورة الأجور من أجل الإبقاء على ميسي، والالتزام باللوائح المالية الصارمة لرابطة الدوري الإسباني.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الأسبوع الماضي إن الرابطة لن تظهر أي تساهل مع برشلونة، الذي يبلغ إجمالي ديونه أكثر من مليار يورو (1.18 مليار دولار).

وكان عقد ميسي الأخير، الذي وقعه في 2017، الأعلى قيمة في عالم الرياضة طبقاً لتقرير في صحيفة إل موندو في يناير. ويحاول النادي إعادة بناء تشكيلته وباع بالفعل جونيور فيربو وجان كلير توديبو وكارلس ألينيا، من أجل إفساح المجال أمام صفقات مجانية مثل سيرجيو أجويرو وممفيس ديباي وإيريك جارسيا.

وفاز ميسي (34 عاما) بلقبه الدولي الأول مع الأرجنتين في بداية الأسبوع الحالي، عندما تغلب منتخب بلاده على البرازيل في نهائي كأس كوبا أميركا. واختير ميسي أفضل لاعب في البطولة مناصفة مع نيمار بعد أن تقاسم صدارة قائمة الهدافين بأربعة أهداف.