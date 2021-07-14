«فورمولا1 البريطاني» كامل العدد!

ميونيخ (د ب أ)

أعلن منظمو سباق الجائزة الكبرى البريطاني، الذي يقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، أن السباق سيشهد حضوراً جماهيرياً بكامل سعة المدرجات، وأنه جرى الانتهاء من بيع جميع التذاكر.

وسيكون السباق البريطاني بذلك أول سباق يشهد حضوراً جماهيرياً بكامل سعة المدرجات منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد. ورغم توفر عدد محدود من باقات الضيافة لحضور المنافسات، جرى الإعلان عن بيع جميع التذاكر البالغ عددها 140 ألف تذكرة، لحضور التجارب والسباق في أيام الجمعة والسبت والأحد.

وقبل الدخول، سيكون على حاملي التذاكر إبراز ما يفيد بسلبية فحوص كورونا الخاصة بهم، أو شهادة بتلقي اللقاح المضاد للفيروس.

ورغم تزايد أعداد المصابين بالعدوى بشكل سريع في المملكة المتحدة، سترفع الحكومة جميع القيود المفروضة حالياً في إنجلترا، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.