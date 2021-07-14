تنطلق 15 سبتمبر في «الفرسان».. رينجرز يؤسس أكاديمية في أبوظبي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعلن رينجرز الاسكتلندي لكرة القدم عن تأسيس أكاديميته في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، ومن المقرر افتتاح الأكاديمية يوم 15 سبتمبر، وستكون مفتوحة للفتيان والفتيات، كما تتطلع الأكاديمية أيضاً إلى الترويج للعبة النسائية في المنطقة.

ويشرف مدربون من أكاديمية رينجرز لكرة القدم في أبوظبي على التدريبات، في حين تكون هناك أيضاً فرصة للاعبين الشباب للسفر إلى اسكتلندا لزيارة أكاديمية إيبروكس ورينجرز.

وقال سلطان محمد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة: يسعدنا أن يكون لدينا أكاديمية مشهورة عالمياً في الفرسان، ومتفائل بشأن هذا التعاون من خلال توقيع مذكرة التفاهم، وأعتقد أن هذا يأخذنا إلى مستوى مختلف على الصعيد الدولي، من خلال امتلاك البنية التحتية والمرافق.

من جانبه، قال جيمس بيسجروف المدير التجاري والتسويقي في رينجرز: إنها لحظة مثيرة للنادي، وفخورون لكوننا هنا، بالنسبة لنا إنها «لحظة فارقة»، وندرك أن هناك جماهير رينجرز من المعجبين موجودة بالفعل في الإمارات.

وأضاف: يعد إنشاء الأكاديمية في أبوظبي أحدث خطوة في الاستراتيجية الدولية لرينجرز للتوسع في الشرق الأوسط، بعد وجود أندية شريكة في ألمانيا والولايات المتحدة والهند، بالإضافة إلى تعاون أكاديمية كرة القدم مع الأندية في جميع أنحاء العالم.

وقال جاري جيبسون رئيس أكاديميات كرة القدم والعلاقات الدولية بالنادي: للمرة الأولى، يوسع رينجرز انتشاره العالمي في الإمارات، مع إطلاق أكاديمية رينجرز لكرة القدم في أبوظبي.

وأشار كريس براون العضو المنتدب بالنادي، إلى أن رينجرز أول نادٍ اسكتلندي يؤسس أكاديمية في الإمارات، وقال: يسعدنا أن نتفق على الشراكة مع أحد الأندية المرموقة، والتي تعمل على دعم نمو اللعبة في الإمارات، من منشآت تدريب رائعة في الفرسان، والتي تتيح بعض الفرص الممتازة للأولاد والبنات، لتلقي تدريب من الدرجة الأولى وألعاب تنافسية.