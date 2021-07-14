«رابطة المحترفين» تطلق «استطلاع التطوير»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت رابطة المحترفين استطلاعاً متخصصاً وشاملاً للجماهير، في مبادرة تأتي ضمن جهودها لتحسين تجربة متابعة مسابقات المحترفين من مشجعي كرة القدم في الدولة من مختلف الجنسيات، وإتاحة المجال أمامهم لطرح الأفكار والمقترحات التي تسهم بالوصول لمؤشر «السعادة» المنشود للجماهير التي تشكل «القلب النابض» في ملاعبنا.

وستقوم الرابطة بإجراء الاستطلاع على نطاق واسع في الإمارات يشمل المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح، والتواصل معهم من خلال شركة متخصصة برصد البيانات، أو من خلال البريد الإلكتروني أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الرابطة أن مخرجات هذا الاستبيان من شأنها أن تسهم في تقديم نظرة شاملة لسلوكيات الجماهير واهتماماتهم، والمستجدات لمختلف الجوانب التي تسعى الرابطة لتطويرها، من خلال تطبيق أفضل التجارب والخبرات اللازمة لتعزيز التواصل مع الجماهير، ورفع جودة تجربة الذهاب إلى الملاعب لمشاهدة المباريات وعيش أجواء مسابقات المحترفين وفق أفضل السبل المتاحة في مختلف الأندية.

يذكر أن الرابطة تقوم بإجراء هذا الاستطلاع بالتعاون مع شركة متخصصة في دراسات الاقتصاد السلوكي وعلم البيانات المرتبطة بالإحصاء والتعلم الآلي، حيث سيتم تسخير أفضل الخبرات والجهود لدى الطرفين، من أجل الخروج من هذا الاستطلاع بحلول مبتكرة قائمة على أسس علمية وتطبيقات عملية من شأنها أن تحقق التغيير المنشود نحو الأفضل.

ويمكن المشاركة في الاستبيان عن طريق الرابط https://survey-uk.dynata.com