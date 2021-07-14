نجوم «الزمن الجميل» يعودون في «الاستعراضية»



الشارقة (الاتحاد)

يشارك نخبة من أساطير والنجوم في مباراة استعراضية لكرة القدم في الساعة السابعة والنصف، مساء السبت المقبل، بمناسبة افتتاح أول ملعب في واجهة المجاز المائية بالشارقة، وتضم القائمة نجوم الزمن الجميل لكرة القدم الإماراتية من ألمع الأسماء التي تركت بصمتها على «المستطيل الأخضر»، منهم فهد خميس وبخيت سعد، وناصر خميس.

ويتاح للجماهير من سكان وزوار «الإمارة الباسمة» فرصة الحضور ومتابعة المباراة في الواجهة، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المصاحبة للحدث، حيث يشكل الملعب الأول من نوعه في الواجهة، والذي يقدم للاعبين فرصة استثنائية لممارسة رياضتهم المفضلة وسط تنوع كبير بالخدمات التي تقدمها الواجهة لزوارها.