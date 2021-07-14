حمد وزهير يلحقان بمعسكر الوحدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

انضم عبد الله حمد، والتونسي علاء زهير، إلى معسكر الوحدة في مدينة أليكانتي الإسبانية، ليكون بذلك السوري عمر خريبين الوحيد الذي لم يلتحق بالبعثة، في انتظار حصوله على تأشيرة دخول إلى إسبانيا.

من جهة ثانية، تعادل «العنابي» مع قرطاجنة «أحد فرق الدرجة الثانية» سلبياً، في أولى مبارياته الودية، خلال فترة الإعداد للموسم، وتجرى ترتيبات لخوض مباراتين أو ثلاثة لقاءات، قبل عودة الفريق إلي أبوظبي يوم 25 يوليو الحالي.

يذكر أن مواجهة قرطاجنة، شهدت الظهور الأول للبرازيلي جواو بيدرو المهاجم الجديد بقميص «أصحاب السعادة».