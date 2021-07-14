«أبوظبي للزوارق» ينهي معسكر إيطاليا بـ «أجواء التفاؤل»

ميلان (إيطاليا)

وسط أجواء مليئة بالتفاؤل والإيجابية، أنهى فريق أبوظبي للزوارق السريعة معسكره التدريبي، والتمارين التي خضع لها على مدار يومين في مدينة ميلان الإيطالية، وعلى بحيرة سانيزارو بالتحديد، وجاءت استعداداً لخوض تحدي أوجستو الكلاسيكي لزوارق «الفورمولا-2«، والذي ينطلق يومي السبت والأحد المقبلين، في مدينة أوجستو البولندية.

وسجلت زوارق أبوظبي، خلال التدريبات التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين أرقاماً عالية عبر المسار الذي تم وضعه، ليحاكي المسار الذي سينطلق من خلاله السباق المقبل في بولندا، بحيث تكون الجاهزية والإعداد على أفضل مستوى قبل انطلاق المنافسة البولندية.

ويعتبر تحدي أوجستو أحد السباقات الكلاسيكية القديمة ضمن نخبة من السباقات الأوروبية، حيث ينطلق لمدة 12 ساعة تقسم على مدار يومين، ويكون التحدي من خلالها هو صمود الزورق طوال هذه المدة، وإنهاء السباق بالعدد الأمثل والأفضل من الدورات، وكان فريق أبوظبي هو حامل لقب البطولة في آخر نسخة والوصيف، بعد أن حقق لقب التحدي في 2019، بالإضافة إلى الفوز بلقب التحدي عن المجموع لسباق أوجستو وسباق روين 24 ساعة أيضاً.

وتتوجه بعثة فريق أبوظبي غداً «الخميس» من إيطاليا في طريقها إلى بولندا، من أجل التحضير والاستعداد قبل انطلاق تحدي أوجستو حيث سيكون يوم بعد غد «الجمعة» هو اليوم التحضيري والإعدادي للبطولة، عبر مراسم الفحص الفني والتسجيل في الجولة، ولاحقاً التجارب الحرة أيضاً غداً على بحيرة نيكو في بولندا.

ويترأس بعثة فريق أبوظبي سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وتضم المتسابقين ثاني القمزي، ماجد المنصوري، راشد الطاير، محمد المحيربي، راشد القمزي، راشد الرميثي ومنصور المنصوري، بالإضافة إلى الراديو مان ناصر الظاهري وجمعة القبيسي.

وتعد المشاركة الحالية هي الأقوى من ناحية حضور سبعة متسابقين جميعهم من الإمارات، والكوادر الوطنية التي قام فريق أبوظبي بصقلها وإعدادها طيلة السنوات الماضية، كي يصل إلى مستوى عالٍ من التجهيز والإعداد للفريق الإماراتي الذي أصبح في الوقت الحالي يضم نخبة قوية وكبيرة من المتسابقين الأبطال وأصحاب الإنجازات.

ويشارك الفريق من خلال زورقين في سباق أوجستو، حيث يقود الزورق رقم 1 كل من ثاني القمزي، راشد القمزي ومنصور المنصوري فيما يقود الزورق رقم 2 ماجد المنصوري، راشد الطاير، راشد الرميثي ومحمد المحيربي، ومن المقرر أن تتاح الفرصة لكل متسابق لقيادة الزورق لمدة زمنية تتراوح بين الساعة والنصف إلى الساعتين، بالإضافة إلى التناوب في قيادة الزورق من دون توقف طوال الساعات الست كل يوم لعمر السباق.

من ناحيته، تحدث سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن أهمية التجربة البولندية والسباق الكلاسيكي الذي يشارك فيه الفريق، من ناحية التمثيل والتواجد الإماراتي في البطولة، وأكد أنه إلى جانب الحفاظ على لقب البطولة، فإن وجود فريق أبوظبي في السباق، يأتي كي يعزز من المشاركة الإماراتية على الساحة الرياضية البحرية، والانتشار الذي يسعى له الفريق دوماً منذ تأسيسه وفي كل المشاركات، وقال: نهدف إلى أن نرفع علم الإمارات في البطولة، وأن يكون لنا حضور قوي ضمن بقية المشاركين، فريقنا هو من حمل اللقب آخر مرة وحقق الوصافة، ونسعى لتكرار نفس المشهد في الموسم الحالي.

وعن المشاركين في المنافسة قال الرميثي: حرصنا على أن يكون التدريب والتمرين على مستوى عالٍ للمتسابقين قبل انطلاق السباق، ولذلك كانت المشاركة في معسكر تدريبي سريع في إيطاليا، حيث تقع ورشة الفريق وغرفة عملياته، وتم الوقوف على مستوى المتسابقين، وأيضاً إعطائهم الفرصة لرفع اللياقة، من خلال التدريبات.

وأضاف: ما ميز التمارين أيضاً أنها أقيمت في أجواء ماطرة، وذلك لتعويد المتسابقين على أجواء سباق أوجستو، والذي من المتوقع أن تهطل في معظم فتراته الأمطار.

وأكد الرميثي أن مستوى المتسابقين من خلال التدريبات كان مرضياً، وحقق الجميع الأرقام المطلوبة، بالإضافة إلى التحكم الجيد بالزوارق خلال هطول المطر، وقال: المستوى الحالي يبشر بأننا سنقدم المنشود في السباق المقبل، وعلى كل حال لن نسبق الأحداث، في ظل مشاركة متسابقين مخضرمين في المنافسة، وبالتالي صعوبة المنافسة المقبلة أمام فريق أبوظبي.