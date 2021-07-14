صنقور.. «أزمة عاصفة» بـ «التوقيع المزدوج»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

علمت «الاتحاد» أن الوحدة خاطب اتحاد الكرة رسمياً، منذ بداية يوليو الحالي، بقيد المدافع الدولي السابق عبدالعزيز صنقور «32 عاماً» لاعب شباب الأهلي، في قائمته للموسم الجديد، بناءً على توقيعه عقداً مع «العنابي» لمدة موسمين، بعد انتهاء عقده مع «الفرسان»، وبدأ العقد رسمياً مطلع يوليو الحالي، وينتظر النادي أن تكتمل إجراءات قيد صنقور بصفة رسمية، من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد كرة القدم، وفقاً للعقد الموقع بين الطرفين.

ويفتح هذا الأمر الطريق أمام «أزمة عاصفة» لصنقور الذي قام بالتوقيع أيضاً لشباب الأهلي بعد توقيعه لـ «العنابي»، بوصفه لاعباً حراً اعتباراً من بداية الشهر الحالي، إلا أنه عاد ووقع من جديد لـ «الفرسان»، وهو ما يدخله في مشكلة قانونية كبيرة، بسبب الإخلال بالعقود من خلال التوقيع لناديين والعقوبة ستكون قاسية على اللاعب الذي يقع عليه العبء الأكبر في هذه القضية، التي ربما تحدث في الموسم الجديد قبل انطلاقته.

وتنص المادة 61 على أن كل من يوقع عقد احتراف لأكثر من نادٍ عن ذات الفترة، يحال إلى لجنة الانضباط، وتوقع عليه عقوبات الإنذار الخطي، وعقوبة مالية لا تزيد على 250 ألف درهم، والإيقاف لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.

ويبقى المخرج الوحيد لهذه القضية، هو تنازل أحد الناديين عن عقده مع اللاعب، ومن دون ذلك فإن اللاعب يصبح معرضاً للعقوبة.

ورغم أن الواقعة ليست بالجديدة، وقام بها لاعبون عدة محلياً وفي المنطقة وعالمياً من قبل، لكنها تكشف عن غياب ثقافة العقود الاحترافية، وهي مهمة تقع في المقام الأول على عاتق وكلاء اللاعبين الذين يجب عليهم الاطلاع على القوانين واللوائح، وتبصير اللاعبين وتثقيفهم حولها حتى لا يتعرضوا لعقوبات تكلفهم الكثير، وتحديداً الإيقاف لفترة طويلة قد تتسبب في نهاية مسيرتهم الكروية.