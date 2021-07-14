دعوة الجودو إلى «العربية»

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى اتحاد المصارعة والجودو، الدعوة للمشاركة في البطولة العربية المفتوحة، العاشرة للناشئين والناشئات، والثامنة للشباب والسادسة للشابات التي ينظمها الاتحاد العربي في القاهرة من 9 إلى13 سبتمبر المقبل.

وعممت أمانة السر بالاتحاد الدعوة للأندية التي ترغب في المشاركة، بناء على توجيهات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، بهدف زيادة عدد المباريات الرسمية القوية، بما يحقق الفائدة الفنية التي يهدف لها الاتحاد، حسب رؤيته الفنية من خلال المشاركات الخارجية الهادفة.

وحددت لائحة البطولة العربية للجودو، ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي، وفقاً للإجراءات الاحترازية التي حددها خطاب الاتحاد العربي، بالتنسيق مع الاتحاد المصري.

وطلب اتحاد المصارعة والجودو في رسالته إلى الأندية الراغبة، سرعة مخاطبة الاتحاد للتنسيق المبكر مع الجهات المعنية، وفقاً للائحة البطولة، على أن يتم لاحقاً تسجيل وتثبيت أهلية اللاعبين وجنسياتهم، وتسديد رسوم المشاركة والإقامة في الفندق، وذلك قبل الموعد المحدد للبطولة.

وشملت لائحة البطولة مواعيد الاجتماع العام والاجتماع الفني، وقرعة البطولة العربية المفتوحة «عبر الإنترنت»، ومواعيد الميزان لكل فئة من الفئات المشاركة في البطولة، وشروط المنافسات والأوزان المحددة لكل فئة، وكفلت اللائحة الفنية للاتحادات الوطنية حق المشاركة بعدد 4 أندية في كل فئة من المراحل العمرية، وفي حال الرغبة في زيادة عدد الفرق يجب عليها مخاطبة الاتحاد العربي لأخذ الموافقة بذلك.

وأكدت اللائحة أنه يجب أن يكون جميع الرياضيين المسجلين من نفس جنسية البلد الذي قام بإدخالهم، باستثناء 5 من جنسيات أخرى يسمح بمشاركتها في بطولة الأندية لكل فئة وفقاً للوائح الأولمبية الدولية.