اليد يشارك في «الآسيوية 20»

رضا سليم (دبي)

خاطب اتحاد اليد نظيره الآسيوي، للمشاركة في «البطولة 20» لمنتخبات الرجال المقررة في إيران من 15 إلى 27 يناير المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم التي تقام في بولندا والسويد عام 2023، وتطلب الاتحاد موافاته الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا التي تطبق أثناء البطولة، ويتأهل منها أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى «المونديال».

في الوقت الذي يسارع فيه مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة نبيل عاشور لحسم ملف المدرب الذي سيقود المنتخب في البطولة، ويفاضل الاتحاد بين 7 مدربين، من بينهم 5 أجانب، واثنان عرب، وتتجه النية للتعاقد مع مدرب عربي، بعدما تقدمت لجنة المنتخبات برئاسة عبدالله الكعبي، بالتوصيات الخاصة بمدرب المنتخب، والأسماء المطروحة على أن يكون حسم الملف والتعاقد مع المدرب بداية من أغسطس المقبل.

وأكد عبدالله الكعبي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، أن برنامج الإعداد الخاص بمنتخب الرجال جاهز، وينتظر وصول المدرب الجديد، من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليها، مشيراً إلى أن الطموح الذي يسعى إليه الاتحاد، هو التأهل إلى المونديال، ما يجعل تعاقدنا مع المدرب الجديد مشروطاً، حيث يكون حتى نهاية البطولة الآسيوية، وفي حال الوصول بالمنتخب إلى المونديال يقوم الاتحاد بتجديد تعاقده لتجهيز المنتخب لبطولة العالم.

وأرجأ الاتحاد في اجتماعه الأخير التعاقد مع مدير فني لمنتخب الرجال، لحين انتهاء لجنة المنتخبات الوطنية من دراسة السير الذاتية للمدربين المرشحين.

من ناحية أخرى، اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه أجندة مسابقات السيدات لموسم 2021- 2022، واعتمد خطة لجنة المدربين لتطوير وتدريب الكوادر الفنية والإدارية، خلال الموسم الرياضي الجديد، واستعرض ما تم إنجازه بشأن أعمال لجنة دراسة دليل حوكمة الاتحادات الرياضية ومدى تطابقه مع النظام الأساسي للاتحاد.