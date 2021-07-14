ابن مارادونا: لا أحد في التاريخ يملك مهارة ميسي

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إحراز كأس كوبا أميركا، كأول لقب دولي مع منتخب «التانجو»، أبدى نجل النجم الكبير الراحل دييجو مارادونا ارتياحه الشديد، لأنه يتوقع أن يكون هذا الإنجاز الكبير لـ «البرغوث» سبباً في توقف المقارنات بينه وبين والده.

وقال نجل أيقونة الأرجنتين، إن ميسي عانى كثيراً من مقارنته بالأسطورة مارادونا، ولكن بعد أن فاز «البرغوث» مع منتخب بلاده بهذا اللقب الكبير، فقد دخل في زمرة الأساطير بدوره مثل والده تماماً.

وأضاف مارادونا «جونيور» في حديث لشبكة «تي واي سي سبورتس»: بعد العديد من الألقاب والبطولات مع برشلونة، يستحق ميسي من الآن فصاعداً أن يحظى باعتراف شعب الأرجنتين كله.

وكان واضحاً حالة الارتياح التي شملت الجميع في الأرجنتين، نتيجة إنهاء هذا الجدل العقيم والسباق الذي لم يكن له معنى، بين النجمين الكبيرين، إذ نجح ميسي في أن يحفر اسمه، إلى جانب بطل مونديال 1986، الذي توفي في نوفمبر الماضي عن عمر 60 عاماً، ليكون بدوره أسطورة مثله.

وقال دييجو مارادونا «جونيور»: لم يكن الأمر سهلاً، ولكني سعيد على أي حال بتوقف المقارنات بين والدي وميسي، ودييجو هو دييجو، وميسي هو ميسي، ومن ينتقد هذا الأخير، لا يفهم في كرة القدم، لقد عانى «البرغوث» الكثير عندما كانوا يقارنونه بوالدي.

وأضاف: كتب مارادونا أسطورته الخاصة، وبلغ ميسي القمة مثله بعد أن فاز بـ 6 كرات ذهبية، وسيبقى اسمه خالداً في تاريخ الكرة كواحد من عظماء اللعبة.

وقال: أحب ميسي حقاً، لا يوجد في تاريخ الكرة من يملك مهاراته، وأعتقد أنه سعيد بدوره، بعد أن أحرز لقب كوبا أميركا مع «التانجو»، وهذا الأمر يجعلني سعيداً.