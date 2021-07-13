دعم وزاري لـ«الأولمبي المصري»

القاهرة (د ب أ)

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، على دعم منتخب بلاده الأولمبي قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية اليوم الثلاثاء، أن الوزير حرص على توجيه كلمات التشجيع والدعم لكامل الفريق، وأكد على أهمية البطولة الأولمبية ومشاركة مصر بها، وأشاد بالإنجاز الذي تحقق في بطولة أفريقيا، مؤكداً أن على المنتخب تقديم أفضل أداء وبذل أقصى جهد في البطولة الأولمبية، للفوز بميدالية ورفع اسم مصر.

وقال صبحي إن الدولة المصرية كلها تقف خلف المنتخب الأولمبي وتدعمه، مثلما هو الحال مع بقية اللاعبين والفرق المشاركة في الأولمبياد، وشدد على أهمية قيام اللاعبين بوضع مصر في المقام الأول، وبذل كل ما في وسعهم من أجل تشريف اسم مصر في الأولمبياد، وحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات.

وأضاف صبحي أنه جارٍ اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل وصولهم إلى طوكيو، مع تذليل كل العقبات التي قد تواجه الفريق، أو التي قد تظهر في المستقبل.

كما وعد اللاعبون وزير الشباب والرياضة ومصر كلها ببذل كل الجهد في سبيل الوصول لميدالية، مضيفين أنهم لا يسعون للتمثيل المشرف ولكن الميدالية هي طموحهم.