راموس يحلم باللعب إلى جوار «أفضل لاعب»

باريس (أ ف ب)

جاء قلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس، إلى باريس سان جيرمان في قمة عطائه، من أجل محاولة منح نادي العاصمة الفرنسية لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، ورفع الكأس المرموقة للمرة الخامسة في مسيرته، وذلك بحسب ما أفاد الثلاثاء.

وفي حوار مع الصحفيين، قال راموس: لماذا بي أس جي؟ لأنه من دواعي سروري التواجد هنا، الأولوية كانت لمشروع رياضي كبير، يملك هذا الفريق الكثير من النجوم،كان أفضل قرار، لكن الأمر الأهم هو رغبة هذا الفريق بالفوز.

ووقّع راموس مع سان جيرمان عقدًا لعامين حتى 2023، ما يجعل نادي العاصمة المغامرة الأخيرة على الأرجح في مسيرة ابن الـ35 عاماً.

وبتعاقده مع لاعب من طراز بطل مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012، الذي حل في "بارك دي برانس" كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، عزز سان جيرمان طموحه، بتحقيق الحلم الأكبر المتمثل بإحراز دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي توج بها الإسباني في أربع مناسبات مع النادي الملكي.

والتحق راموس بزملائه السابقين في ريال مدريد حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس، والجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا، إضافة إلى الوافد حديثا من إنتر ميلان الإيطالي الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وشدد الإسباني الثلاثاء تعليقاً على تركه ريال مدريد رغم النجاحات التي حققها بقميصه، وأبرزها لقب دوري الأبطال أربع مرات، قائلاً: في كرة القدم لا يمكنك التفكير في الماضي، أنا هنا لمساعدة الفريق ومحاولة الفوز باللقب مرة أخرى، لقد كنت لاعباً فائزاً في حياتي وأريد الاستمرار في الفوز، لست هنا لأستريح على أمجادي.

وتابع: سأبدأ مرة أخرى بنفس الطموح ونفس الأمل الذي طالما كان لدي، لدي هذه الرغبة دائماً، كاشفاً: الراتب لم يكن مشكلة على الإطلاق، لقد اتفقنا على الشروط بسرعة. وأفاد الإسباني بأنه أجرى "محادثات جيدة" مع المدرب الأرجنتيني لسان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، مما جعله يشعر بأن المغامرة الباريسية مناسبة تماماً له.

وقال راموس: أعرف الدوري الفرنسي وأحب كرة القدم، كما أعرف الدوري الإنجليزي الممتاز، هناك العديد من اللاعبين الموهوبين ولن يكون الأمر سهلاً، علينا أيضاً استعادة لقب الدوري الفرنسي بعد الخسارة أمام ليل بفارق نقطة الموسم الماضي، سنحاول الفوز بكل شيء، هذا ما يطلبه هذا النادي.

كما أعرب راموس عن أمله في تجربة اللعب بجانب نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي، الذي يثير اهتمام ريال مدريد والذي ينتهي عقده الصيف المقبل، ما يجعله لاعباً حراً في حال لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي من أجل تجديده.

وتعليقاً على ما يقال عن رغبة مبابي بترك نادي العاصمة الفرنسية، قال راموس: لكل قراره، لكني أحب اللعب بجانب أفضل اللاعبين، وإذا استمر مبابي في سان جيرمان، سأكون سعيداً باللعب إلى جانبه.

وعانى راموس في الموسم المنصرم من كثرة الإصابات وتحديداً في فخذه الأيمن وربلة الساق اليسرى وكوفيد-19، وأخيرًا في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، ولم يخض سوى 5 مباريات منذ بداية 2021.

ولعب راموس طيلة الموسم المنصرم 21 مباراة في مختلف المسابقات، وهو أدنى عدد له من المباريات خلال 15 موسماً قضاها مع ريال. وخسر راموس مركزه في المنتخب الوطني، حيث كان أبرز الغائبين عن نهائيات كأس أوروبا 2020 بعد استبعاده المفاجئ عن القائمة النهائية، التي انتهى مشوارها في البطولة القارية عند الدور نصف النهائي على يد إيطاليا بركلات الترجيح.

وبعد تنازله عن لقب الدوري المحلي لصالح ليل، يبدو سان جيرمان عازماً على استعادة هيمنته المحلية ومحاولة الفوز بلقب دوري الأبطال، الذي أفلت منه الموسم قبل الماضي، وذلك بتعاقده حتى الآن مع راموس، حكيمي القادم من إنتر مقابل 60 مليون يورو، الهولندي جورجينيو فينالدوم المنتقل إليه بدون مقابل لانتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وضم نادي العاصمة أيضاً لاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا بشكل نهائي من بورتو مقابل 16 مليون يورو، بعدما لعب في صفوفه معاراً في النصف الثاني من الموسم الماضي، مع توجهه أيضاً للتعاقد مع الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في كأس أوروبا، والذي رفض تجديد ارتباطه بميلان تمهيداً لانتقاله إلى "بارك دي برانس".

وكما فعل بتعاقده مع نجوم كبار آخرين في نهاية مسيرتهم الكروية، مثل الإنجليزي ديفيد بيكهام والبرازيلي داني ألفيش والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون أو حتى السويدي زلاتان إبراهيموفيش، الذي لا يعرف معنى التقدم بالعمر، يشكل ضم راموس ضربة تسويقية أخرى لنادي العاصمة ومديره الرياضي البرازيلي ليوناردو ورئيسه القطري ناصر الخليفي.

لكن قيمة راموس ليست للتسويق التجاري وبيع القمصان وحسب، بل بانضمامه إلى ثنائي الدفاع البرازيلي ماركينيوس والفرنسي بريسنيل كيمبيمبي، سيمنح الإسباني نادي العاصمة بُعداً دفاعياً جديداً، وحتى هجومياً نتيجة القدرة الهائلة للاعب إشبيلية السابق على تسجيل الأهداف.