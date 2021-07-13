كونراد يدشن انتصاراته في المرحلة 16 من طواف فرنسا



باريس (أ ف ب)

حقق النمساوي باتريك كونراد فوزه الأول على الإطلاق في طواف فرنسا للدراجات الهوائية «تور دي فرانس»، وذلك في المرحلة الـ16 الثلاثاء، بعد انضمامه إلى ركب المقدمة باكرًا، قبل أن ينطلق بقوة قبل حوالي 38 كيلومترًا من النهاية في يوم ماطر عبر جبال البيرينيه.

وقاد المتصدر العام وحامل اللقب السلوفيني تادي بوجاتشار ومنافسوه في الترتيب العام مسار 169 كلم بوتيرة هادئة، حيث كانوا متأخرين بحوالي 14 دقيقة عن كونراد، في مسار بارد غير معتاد قبل مرحلتين جبليتين مهمتين خلال اليومين المقبلين.

وقال ابن الـ29 عامًا بعد الفوز: أنا فخور جدًا، لقد كنت مع ركب المقدمة ثلاث مرات وانتظرت لوقت متأخر كي أنطلق بقوة، اليوم قلت لنفسي أنا الفائز وأقدامي خدمتني للوصول إلى خط النهاية، بعد أن طارداه الفرنسي دافيد جودو والإيطالي سوني كولبريلي.

مع الاقتراب من الكيلومترات الأخيرة، انفصلت مجموعة من 15 دراجًا عن المقدمة، حيث وصل بوجاتشار، الكولومبي ريجوبرتو أوران، الدنماركي يوناس فينجيجارد والإكوادوري ريتشارد كاراباس إلى خط النهاية في الوقت ذاته.

في يوم ملبد بالغيوم في جبال البيرينيه، انطلقت المرحلة من "باس دي لا كاسا" في إمارة أندورا، حيث بدت الطرق أضيق مع أوراق الشجر الرطبة المتدلية.

وجاء ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السادسة عشرة بواقع، فوز النمساوي باتريك كونراد 4:01:59 ساعات، ثم الإيطالي سوني كولبريلي بفارق 42 ثانية، وثالثاً حل الأسترالي كايكل ماثيو بفارق 42 ثانية، ثم الفرنسي بيار-لوك بيريشون بفارق 42 ثانية، وأخيراً الفرنسي فرامك بونامور بفارق 42 ثانية.

فيما يتصدر السلوفيني تادي بوجاتشار برصيد 66:23:06 ساعة، ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام، يليه الكولومبي ريجوبرتو أوران بفارق 5:18 دقائق، ثم الدنماركي يوناس فينجيجارد بفارق 5:32 دقيقة، ويعقبه الإكوادوري ريتشارد كاراباس بفارق 5:33 دقيقة، في المركز الخامس حل الأسترالي بن أوكونور بفارق 5:58 دقيقة.