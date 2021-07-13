تركيا تصعد أزمة جلطة سراي باستدعاء سفير اليونان

أنقرة (رويترز)

أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن تركيا استدعت سفير اليونان لدى أنقرة اليوم الثلاثاء، إلى وزارة الخارجية لتقديم "احتجاج شديد" على معاملة فريق جلطة سراي لكرة القدم، قبل مباراة في أثينا أمس.

وقال النادي التركي أمس إن فريقه قرر الانسحاب من المباراة الودية مع فريق نادي أولمبياكوس بيريوس، والعودة إلى بلاده، بعد أن اتهم المسؤولين اليونانيين بالتمييز، عقب رفضهم قبول نتائج اختبارات كوفيد-19 الخاصة باللاعبين.

جاء ذلك في وقت تعمل فيه أنقرة وأثينا على تحسين العلاقات بينهما، واستئناف المحادثات المباشرة المتوقفة منذ خمس سنوات، وتأتي مساعي تحسين العلاقات بعد توترات حدثت في العام الماضي، بسبب نزاعات على موارد الطاقة وحقوق السيادة في البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على تويتر أمس، إن الطريقة التي عومل بها الفريق في اليونان غير مقبولة، وقالت وزارته إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بشأن الواقعة.

ووصف فريق جلطة سراي الواقعة بأنها تمييز واضح ضد فريق تركي، مضيفاً أن المسؤولين اليونانيين رفضوا اعتماد نتائج الفحوص التي أجراها الفريق من قبل، وطلبوا إجراء فحوص أخرى.

وأضاف أن مسؤولي الجمارك والأمن اليونانيين تعاملوا بطريقة مهينة مع لاعبيه، ووضعوا عقبات أمامهم مما دفعهم إلى اتخاذ قرار العودة.

وقال وزير الحماية المدنية اليوناني نيكوس هاردالياس، إن المباراة الودية التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، لا تأتي في إطار حدث دولي وبالتالي فإن جميع القادمين يخضعون لاختبار عينة أو فحص سريع.

وأضاف أن الفريق التركي رفض الخضوع لاختبار سريع وفقاً لما يقتضيه القانون اليوناني، وتابع قائلاً: نظرا لرفضهم، مُنع أعضاء البعثة من دخول بلدنا بناء على أوامر مني.