فيدرر يتنازل عن الحلم الأولمبي

جنيف (أ ف ب)

أعلن أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر الثلاثاء، انسحابه من أولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الحالي، وذلك نتيجة "انتكاسة" في عملية تعافيه من العملية الجراحية التي أجراها في ركبته.

ويأتي قرار انسحاب السويسري المتوج بعشرين لقباً في بطولات الجراند سلام، من الألعاب الأولمبية عقب خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون، على يد البولندي هوبرت هوركاش.

وخضع فيدرر الذي يحتفل الشهر المقبل بميلاده الأربعين، لعمليتين جراحيتين في ركبته العام الماضي، ما تسبب بعدم إكماله الموسم، الذي تأثر كثيراً بتداعيات فيروس كورونا، ثم بقراره عدم إكمال بطولة رولان جاروس الشهر الماضي والانسحاب منها عشية مباراته في ثمن النهائي مع الإيطالي ماتيو بيريتيني، لأنه أراد الاحتفاظ بقوته لبطولة ويمبلدون.

وكشف فيدرر الثلاثاء أنه خلال موسم الدورات العشبية، عانيت للأسف من انتكاسة في ركبتي، وتقبلت فكرة بأنه يتوجب علي الانسحاب من ألعاب طوكيو الأولمبية، حيث كان يمني النفس بإحراز الذهبية الأولمبية في فئة الفردي للمرة الأولى في مسيرته الأسطورية.

ورغم ما قيل عن إمكانية اعتزاله اللعب بعد الخروج من ربع نهائي بطولة ويمبلدون، التي توج بلقبها الصربي نوفاك ديوكوفيتش وبات بذلك على مسافة ذاتها من فيدرر والإسباني رافايل نادال، من حيث عدد الألقاب الكبرى (20)، أمل السويسري الثلاثاء أن يعود إلى الملاعب في وقت لاحق من الصيف الحالي.

وكشف: دخلت أصلاً مرحلة إعادة التأهيل مع الأمل بعودة إلى الدورات في وقت لاحق من هذا الصيف، أتمنى للفريق السويسري بأكمله أفضل الحظ في طوكيو وسأشجع الفريق بقوة من بعيد.