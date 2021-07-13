لندن تطلق شرارة العودة بـ «السباق التتابعي»

لندن (د ب أ)

أكد منظمو ماراثون لندن وفعاليات أخرى تستضيفها المتنزهات البريطانية اليوم الثلاثاء، عودة المنافسات عقب إعلان الحكومة عن انتقال إنجلترا إلى الخطوة الرابعة من خريطة الطريق، بحلول 19 يوليو الجاري.

وأعلن أعضاء الهيئة المنظمة للرياضات ذات الكثافة الجماهيرية، وهي مجموعة تضم أكبر منظمي الفعاليات الرياضية الجماهيرية في بريطانيا، بما في ذلك الفعاليات المقامة في المتنزهات وماراثون لندن، أن المنافسات ستستأنف بداية من الأسبوع المقبل.

وينطلق سباق ستاندرد تشارترد التتابعي في 20 يوليو الجاري، ليسجل نقطة انطلاق لباقي الفعاليات.

ويقام سباق ستاندرد تشارترد بمشاركة عمال المدينة بطول خمسة كيلومترات حول لندن.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عن هيوز براشر مدير الفعاليات المقامة على هامش ماراثون لندن: من الرائع تأكيد أن الفعاليات الجماهيرية الرائعة التابعة لنا تعود في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف: الأبحاث العلمية حول العالم أظهرت أن خطر انتقال عدوى فيروس كورونا في الأماكن المفتوحة ضئيل.

وأشار: منظمو الفعاليات في بريطانيا عملوا سوياً لضمان العودة الآمنة للفعاليات الرياضية الجماهيرية في الأماكن المفتوحة، عبر المشاركة في البرنامج الحكومي للأبحاث الخاصة بالفعاليات والتعاون في مجموعة من البروتوكولات لضمان أن فعالياتنا آمنة ومؤمنة ضد كورونا.