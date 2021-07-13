اليويفا يحقق في الشغب الانجليزي

لندن (رويترز)

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» اليوم الثلاثاء، إنه بدأ إجراءات انضباطية ضد الاتحاد الانجليزي للعبة، ووجه إليه اتهامات بعد أحداث الشغب خلال نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا في ستاد ويمبلي يوم الأحد.

وأضاف اليويفا أنه يشرف على تحقيق منفصل في «أحداث تورط بها مشجعون داخل وفي محيط الاستاد».

وشاب النهائي، الذي انتهى بفوز إيطاليا بركلات الترجيح، مواجهات بين الجماهير وعناصر الأمن حول الاستاد، واعتقلت الشرطة البريطانية 49 شخصاً وتعرض 19 شرطياً لإصابات.

وتتضمن الاتهامات الموجهة للاتحاد الانجليزي، اقتحام مشجعين للملعب وإلقاء مقذوفات والإزعاج أثناء عزف النشيد الوطني وإشعال الألعاب النارية.

وتابع: ستتعامل مع القضية لجنة اليويفا للمراقبة والقيم والانضباط في الوقت المناسب. وفي الأسبوع الماضي غُرم الاتحاد الانجليزي 30 ألف يورو لتسليط أشعة الليزر على حارس الدنمارك كاسبر شمايكل في لقطة حاسمة بالدور قبل النهائي.

كما واجه الاتحاد الانجليزي اتهامات بسبب تشويش الجماهير على النشيد الوطني، وإشعال الألعاب النارية في مباراة الدنمارك.