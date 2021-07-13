بسبب الإصابات.. البايرن يجهز الصفقة الجديدة

ميونيخ (د ب أ)

رغم الغياب الطويل للثنائي لوكاسهيرنانديز وألفونسو ديفيز، لا يبحث فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن التعاقد مع لاعبين في خط الدفاع.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، إنهم لا يريدون التوجه لسوق الانتقالات بسبب هذا الأمر.

وفي حالتي هيرنانديز وديفيز، قال: الإصابات يمكن التعامل معها، لن يغيبوا 6 أشهر أو عام، ولكنها أسابيع قليلة، وسنحاول التعامل معها.

وأصيب هيرنانديز بينما كان يلعب مع المنتخب الفرنسي في يورو 2020، واستدعت حالته إجراء جراحة في ركبته اليسرى، بسبب إصابته بتمزق في الغضروف المفصلي.

وأصيب ديفيز في الرباط الجانبي للكاحل الأيسر أثناء مشاركته مع المنتخب الكندي. ووفقا لحميديتش، سيعود هيرنانديز: في وقت ما في أغسطس، منتصف الشهر، ونفس الأمر بالنسبة لديفيز، الذي على الأرجح سيحتاج من 4 إلى 6 أسابيع للعودة.

وقال حميديتش: لدينا فريق وتشكيل جيدان في هذه المراكز، منافسة جيدة، لذلك سنستمر كما نحن في الفترة الحالية.

ومع إصابة لاعبين في مركز الظهير الأيسر، من الممكن أن يخضع الصفقة الجديدة عمر ريتشاردز لاختبار سريع، وانضم اللاعب لبايرن في صفقة انتقال حر من فريق ريدينج المنافس بدوري الدرجة الثانية.

ويخوض بايرن ميونيخ أربع مباريات ودية في يوليو، حيث يلتقي في البداية مع كولون يوم السبت المقبل، ثم يواجه أياكس يوم 24 يوليو الجاري، ثم بروسيا مونشنجلادباخ يوم 28 من ذات الشهر، ثم نابولي يوم 31 ذات الشهر.

ويبدأ بايرن ميونيخ موسمه من خلال مواجهة مضيفه بريمير يوم 6 أغسطس في كأس ألمانيا، ثم بعد ذلك يفتتح مبارياته في الدوري الألماني «بوندسليجا» بمواجهة مونشنجلادباخ بعدها بأسبوع.