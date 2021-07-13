روزه «بائع النشوة»!

دورتموند (د ب أ)

يبدأ ماركو روزه، المدير الفني الجديد لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الموسم الجديد بشعور جيد، بعدما جاء انطباعه الأول «إيجابياً للغاية» خلال أيامه الأولى بالنادي.

وقال روزه لقناة النادي التلفزيونية عبر الأنترنت اليوم «الثلاثاء»: إنه ناد منظم بشكل رائع، وهناك العديد من الأشخاص الذين يساعدونك».

وانضم روزه لدورتموند بعد موسمين قضاهما مع بوروسيا مونشنجلادباخ، وقال المدرب إنه يعمل على طريقة لعب تناسب فريقه الجديد.

وأضاف روزه: من المهم أن نطور أسلوباً لكرة القدم يمكن للناس التعرف

عليه، وأن يحبوا المجيء إلى الملعب لمشاهدته، إذا كان بإمكاننا فعل هذا، الكثير ممكن هنا، أعتقد أنني أعرف نوع النشوة الذي يمكنك صنعه، عندما تلعب كرة قدم جيدة وناجحة.