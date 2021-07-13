«تسريبات بيريز» تهز ريال مدريد!

مراد المصري (دبي)

تشهد الساعات الماضية «هزة» كبيرة داخل نادي ريال مدريد الإسباني، بعد التسريبات التي تقوم بنشرها صحيفة «إل كونفيدنسيال» لفلورنتينو بيريز، واحتوت على «كلام مسيء» في عام 2006، تجاه أساطير النادي، في حملة وصفتها صحيفة «الماركا» بأنها حملة لتشويه صورة الرئيس، بسبب تمسكه بمشروع دوري السوبر الأوروبي.

وتصدرت صحيفة «إل كونفيدنسيال» الإسبانية الساحة الرياضية، بنشرها تسريبات صوتية مسربة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، احتوت كلاماً مسيئاً منه تجاه عدد من أساطير النادي، مثل إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس.

التسريبات الصوتية، نقلت عن بيريز قوله: كاسياس ليس حارس مرمى لريال مدريد، ماذا تريدني أن أخبرك، هو ليس كذلك، لم يكن أبداً، لقد كان الفشل الكبير الذي شهدناه.

أضافت التسريبات الصوتية نقلاً عن بيريز قوله: ما يحدث هو أن لديك من يعشق «كاسياس» ومن يريده، تحدث معه، لا أعرف، لقد دافعوا عنه كثيراً، حسناً، إنه أحد أكبر الخدع، والثاني هو راؤول، كلاهما «خدعة» عظيمة في مدريد هما راؤول الأول وكاسياس ثانياً.

وتابع التسجيل لبيريز بقوله: راؤول سيئ، يعتقد أن ريال مدريد ملكه، هو ووكيله، إنه أحد الأسباب التي دفعتني إلى المغادرة النادي، إنه «الجاني»، إنه يدمر مدريد ومعنويات اللاعبين، كل شيء يدمره، إنه أمر فظيع يا له من شيء سيئ.

تسريب آخر لبيريز نقل قوله: اللاعبون أنانيون، لا يمكنك الاعتماد عليهم في أي شيء، لدي صورة مروعة للاعبي كرة القدم، مروعة، مروعة، لقد رأيت الكثير من الأشياء في حياتي، ولكن لا أرى أي شيء مثل لاعبي كرة القدم.

صحيفة «إل كونفيدنسيال» أكدت عزمها نشر المزيد من الملفات الصوتية من المحادثات الخاصة لبيريز التي وجه فيها انتقادات لأساطير ريال مدريد على مر السنوات الماضية، وتعكس الوجه الحقيقي للرئيس على حد وصفها.

بيريز خرج مدافعاً عن نفسه، وقال: التسريبات تم تسجيلها بشكل غير قانوني، وهي مؤامرة بسبب دوري السوبر، والكلام الذي تم نشره عبارات فردية تم اقتطاعها من سياق حديث موسع.