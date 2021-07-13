الأهلي المصري يدخل «الفقاعة» من أجل «كايزر»

القاهرة (د ب أ)

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي المصري، أن بعثة الفريق ستدخل في فقاعة طبية فور وصولها إلى المغرب، استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والمقرر لها يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم، إنه تم التنسيق مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بشأن إجراءات إقامة الفريق في المغرب داخل الفقاعة الطبية، وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، في طريقها إلى المغرب، مساء اليوم استعداداً للمباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على استاد «مركب محمد الخامس» في الدار البيضاء.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1 أول أمس «الأحد».

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الترجي التونسي 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من الدور قبل النهائي للمسابقة.